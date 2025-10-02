Nigeria: La grève suspendue à la méga-raffinerie Dangote, 800 employés seront réintégrés

Au Nigeria, l'Association des cadres du pétrole et du gaz naturel (Pengassan) a suspendu sa grève, mercredi 1er octobre, après avoir obtenu des garanties sur la réintégration de 800 travailleurs licenciés de la méga-raffinerie du milliardaire Aliko Dangote, à Lagos.

La mobilisation avait débuté lundi 29 septembre pour dénoncer le licenciement des salariés affiliés au syndicat Pengassan, et leur remplacement par des travailleurs étrangers, notamment indiens. Le gouvernement fédéral est rapidement intervenu pour éviter une grave « crise énergétique ».

C'est une affaire qui « touche au coeur de l'économie et de la sécurité du Nigeria », selon le ministre du Travail, qui a mené les négociations entre le syndicat Pengassan et le groupe Dangote. Plusieurs ministres étaient mobilisés autour de ce dossier, pour tenter de limiter le risque de « crise énergétique » dans le pays.

L'accord final marque la victoire du syndicat. Après plus de deux jours de négociations à Abuja, le groupe Dangote a accepté de répondre aux demandes de l'Association des cadres du pétrole et du gaz. Les 800 travailleurs renvoyés de la méga-raffinerie de Lekki seront « redéployés dans d'autres compagnies du groupe (...) sans perte salariale et sans subir de sanctions ». La grève des derniers jours a notamment entraîné la fermeture de stations-services et une baisse de la production électrique nationale, puisque les centrales thermiques du pays ont besoin de gaz pour tourner.

Une raffinerie centrale dans le système énergétique nigérian

Pengassan a reçu, mardi 30 septembre, le soutien de la centrale syndicale nationale Nigeria Labour Congress (NLC), qui annonçait une mobilisation nationale pour dénoncer « l'impunité du groupe Dangote », accusé de bafouer la Constitution et les droits des travailleurs. Le président du Trade Union Congress, la centrale syndicale dont Pengassan est membre, a estimé de son côté qu' « aucun investisseur n'est au-dessus de la loi nigériane », notamment concernant la liberté d'association syndicale.

Cette crise souligne à quel point la méga-raffinerie de Lekki est devenue centrale dans le système énergétique et industriel nigérian depuis le lancement de ses opérations, début 2024. Toute perturbation de ses flux de brut et de gaz a maintenant des conséquences immédiates sur l'approvisionnement national et sur la stabilité de la devise nationale.