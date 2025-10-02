Madagascar: Crise au pays - Le Pape Léon XIV appelle à la fin des violences

Le Pape Léon XIV a lancé, ce mercredi 1er octobre, un appel solennel à la paix pour Madagascar.

« Prions le Seigneur afin que toute forme de violence soit toujours évitée », a déclaré Léon XIV, hier mercredi 1er octobre, avec gravité lors de son audience générale au Vatican. « Attristé » par les événements qui secouent actuellement le pays, le souverain pontife a exhorté à promouvoir « la justice et le bien commun » comme fondement de l'harmonie sociale.

L'appel papal intervient dans un contexte marqué par la recrudescence des tensions politiques et des violences qui gagnent du terrain dans la capitale et dans plusieurs régions. Le Vatican, par la voix du Pape, place ainsi la crise actuelle dans une perspective universelle, celle de la nécessité de rejeter toute forme de brutalité au profit du dialogue et de la solidarité.

« Je suis attristé », a confié Léon XIV, rappelant qu'il connaît bien le continent africain pour y avoir effectué de nombreux séjours, d'abord comme préfet du dicastère des Évêques, puis comme prieur général de l'Ordre de Saint-Augustin. Cette proximité, forgée au contact direct avec les réalités locales, donne un relief particulier à son message adressé aux Malgaches.

Le Vatican a réagi après la récente déclaration du Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Volker Türk, s'est dit choqué lundi dernier par la « réponse violente des forces de sécurité aux manifestations » en cours. Au moins 22 personnes ont été tuées, selon le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et plus d'une centaine d'autres ont été blessées.

Au-delà de la compassion, le discours pontifical révèle une orientation claire : la crise ne peut être surmontée sans justice sociale ni recherche du bien commun. Ce rappel s'inscrit dans la continuité de l'engagement de l'Église catholique en Afrique, souvent en première ligne des médiations politiques.

L'intervention du Pape, tout en s'adressant à la communauté internationale, résonne comme un message fort à l'intention des acteurs malgaches : la violence est une impasse, et seule l'harmonie sociale, fruit de la justice et du dialogue, peut ouvrir une véritable perspective d'avenir.