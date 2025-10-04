Le Groupe de la Banque africaine de développement et le Niger signent un accord de près de 145 millions de dollars pour améliorer l'accès à l'énergie, la compétitivité et la résilience économiques

announcement

Le Premier ministre du Niger, Ali Lamine Mahamane Zeine, et le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Sidi Ould Tah, ont signé un accord de financement de 144,70 millions de dollars américains destiné à améliorer l'accès à l'énergie et la compétitivité du secteur privé au Niger.

L'accord, signé au siège de l'institution à Abidjan, porte sur un appui budgétaire du Fonds africain de développement, le guichet concessionnel du Groupe de la Banque. Il permet aux autorités nigériennes de mettre en oeuvre la phase 1 du Programme d'appui à la gouvernance du secteur de l'énergie et à la compétitivité (PAGSEC).

Le programme permettra de répondre à deux problématiques majeures. Il lèvera, d'une part, les principales contraintes qui affectent la compétitivité de l'économie, en particulier l'accès à l'énergie, afin de consolider la reprise économique. Il s'attellera, d'autre part, à renforcer la gouvernance financière ainsi que la transparence, avec un accent particulier sur les facteurs de résilience (prise en compte des groupes vulnérables, du genre et des facteurs climatiques).

L'appui du Groupe de la Banque vise des objectifs énergétiques ambitieux, avec le développement des capacités d'énergie renouvelable et la viabilité financière du secteur. Il contribuera à augmenter l'accès national à l'électricité de 22,5 % à 30 % d'ici à 2026, tout en stimulant la contribution de l'industrie manufacturière au PIB de 2,5 % à 3,8 %.

« C'est avec un grand plaisir que nous venons de formaliser cet accord qui est très important pour le Niger. C'est un accord qui s'inscrit dans le cadre de notre forte coopération avec le Groupe de la Banque africaine de développement », a déclaré le Premier ministre du Niger.

« L'appui de notre Banque est venu à un moment important et le processus a conduit aujourd'hui à mettre en place ce programme (qui) a pour objectif de soutenir la compétitivité économique du Niger et sa résilience aux multiples chocs à travers, notamment, l'amélioration de l'accès à l'énergie, la promotion du secteur privé, la consolidation du cadre budgétaire et une meilleure prise en compte des populations vulnérables dans les politiques publiques », a ajouté M. Zeine, qui assure également les fonctions de ministre de l'Économie et des Finances du Niger, et à ce titre, de gouverneur du Groupe de la Banque pour son pays.

« Je peux vous garantir que le Groupe de la Banque africaine de développement restera, comme il l'a toujours été, un soutien fort à tous nos États membres régionaux dans leur recherche d'un développement harmonieux et d'une prospérité partagée. Je profite de cette occasion pour féliciter les équipes de la Banque qui travaillent d'arrache-pied et aussi remercier le Conseil d'administration pour le soutien qu'il apporte à nos efforts », a souligné M. Ould Tah.

Au-delà du secteur énergétique, le programme permettra de renforcer les systèmes de gestion des finances publiques, en particulier la mobilisation des recettes fiscales et le système de contrôle. Il soutiendra par ailleurs l'apurement des arriérés intérieurs, le dialogue entre les secteurs public et privé et l'adoption d'une politique industrielle et commerciale en faveur d'un soutien accru au secteur privé nigérien.

L'inclusion sociale

Le programme met l'accent sur l'inclusion sociale, avec des mesures spécifiques pour soutenir les personnes déplacées internes, les femmes et les jeunes. Avec plus de 507 000 personnes déplacées internes en raison des défis sécuritaires dans la région du Sahel, des interventions ciblées garantiront que les populations vulnérables bénéficient d'opportunités économiques améliorées.

Il établira aussi des mécanismes de coordination de haut niveau et mettra à jour les politiques énergétiques nationales pour créer un environnement favorable à la participation privée dans les développements de mini réseaux cruciaux pour l'électrification rurale.

Avec ce programme, le Niger pourra capitaliser son vaste potentiel d'énergie renouvelable, tout en construisant des systèmes de gouvernance qui soutiennent un développement inclusif et durable. Le Niger pourra ainsi mobiliser plus facilement des investissements pour des foyers mieux éclairés, des entreprises plus productives et des institutions plus transparentes et efficaces, au service des citoyens.

Le Groupe de la Banque africaine de développement soutient la transformation du Niger par des investissements stratégiques qui promeuvent la sécurité énergétique, la compétitivité économique et la bonne gouvernance.