Addis-Abeba — La ministre de la Culture et des Sports, Shewit Shanka, a déclaré qu'Irreecha demeure un vecteur central de prospérité et d'unité multinationale en Éthiopie.

Le 7e Forum Irreecha s'est tenu à Bishoftu, dans la salle Hora Harsede, sous le thème : « Irreecha pour la renaissance du pays », en présence de responsables fédéraux et régionaux, dont le chef de l'administration de l'État d'Oromie, Shimelis Abdisa, ainsi que des parlementaires, ministres, Aba Gedas, Hade Sinqes et autres invités.

Dans son discours d'ouverture, Shewit Shanka a rappelé que l'Éthiopie est une nation riche de sa diversité culturelle, linguistique et de ses valeurs.

Elle a souligné qu'Irreecha, au même titre que les pratiques culturelles d'autres peuples, illustre avec force l'unité de l'Éthiopie dans sa pluralité.

Le gouvernement, a-t-elle ajouté, s'emploie à préserver et valoriser ce patrimoine en le promouvant comme un atout touristique majeur.

Issu du système Geda, Irreecha est à la fois un symbole ancestral du peuple Oromo et une fête de paix, de fraternité, d'amour et de gratitude.

Pour sa part, Shimelis Abdisa a qualifié Irreecha de célébration de solidarité et de reconnaissance, tout en mettant en avant les grands projets de développement qui, selon lui, établissent des bases solides pour la prospérité future du pays.

Il a également insisté sur le rôle croissant du tourisme culturel comme moteur de croissance pour la région.

Cette année, les célébrations d'Irreecha se tiennent les 4 et 5 octobre 2025, à Hora Finfinne, Addis-Abeba, et à Hora Harsede, Bishoftu.