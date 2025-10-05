Ethiopie: Les visiteurs étrangers ont décrit le festival Irreecha comme une célébration culturelle exceptionnelle et mémorable

Addis-Abeba — Les visiteurs étrangers ayant pris part au festival Irreecha ont qualifié l'événement d'expérience culturelle exceptionnelle et inoubliable.

Revêtus de costumes traditionnels éclatants, les participants ont mis en avant les valeurs culturelles à travers des danses rythmées et des chants variés, créant une atmosphère vibrante, colorée et pleine de joie, ont confié les visiteurs à l'ENA.

Le professeur irlandais Nicell McKeown a décrit le festival comme « une expérience totalement unique et inoubliable ».

Il s'est dit particulièrement impressionné par la richesse et la diversité des tenues traditionnelles, soulignant que le festival constituait un exemple remarquable de la vitalité culturelle éthiopienne.

« J'ai été profondément fasciné par le spectacle », a-t-il déclaré, ajoutant que l'Irreecha illustre à merveille la profondeur et la richesse de la culture éthiopienne.

Il a également appelé à intensifier les efforts visant à faire connaître le festival sur la scène internationale.

Orna, une autre visiteuse étrangère interrogée par l'ENA, a partagé le même enthousiasme, saluant la beauté des tenues colorées, la vivacité des danses et la diversité des chants.

Elle a qualifié l'Irreecha de l'une des célébrations culturelles les plus impressionnantes et singulières au monde.

Elle a ajouté que la chaleur et l'hospitalité du peuple éthiopien avaient rendu cette expérience d'autant plus marquante et inoubliable.