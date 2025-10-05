Ethiopie: Les visiteurs étrangers ont décrit le festival Irreecha comme une célébration culturelle exceptionnelle et mémorable

5 Octobre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Les visiteurs étrangers ayant pris part au festival Irreecha ont qualifié l'événement d'expérience culturelle exceptionnelle et inoubliable.

Revêtus de costumes traditionnels éclatants, les participants ont mis en avant les valeurs culturelles à travers des danses rythmées et des chants variés, créant une atmosphère vibrante, colorée et pleine de joie, ont confié les visiteurs à l'ENA.

Le professeur irlandais Nicell McKeown a décrit le festival comme « une expérience totalement unique et inoubliable ».

Il s'est dit particulièrement impressionné par la richesse et la diversité des tenues traditionnelles, soulignant que le festival constituait un exemple remarquable de la vitalité culturelle éthiopienne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« J'ai été profondément fasciné par le spectacle », a-t-il déclaré, ajoutant que l'Irreecha illustre à merveille la profondeur et la richesse de la culture éthiopienne.

Il a également appelé à intensifier les efforts visant à faire connaître le festival sur la scène internationale.

Orna, une autre visiteuse étrangère interrogée par l'ENA, a partagé le même enthousiasme, saluant la beauté des tenues colorées, la vivacité des danses et la diversité des chants.

Elle a qualifié l'Irreecha de l'une des célébrations culturelles les plus impressionnantes et singulières au monde.

Elle a ajouté que la chaleur et l'hospitalité du peuple éthiopien avaient rendu cette expérience d'autant plus marquante et inoubliable.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.