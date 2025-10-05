Sénégal: Dakar - Plusieurs rues renommées en hommage aux figures nationales

Le conseil municipal de Dakar-Plateau a entériné, lors de sa séance solennelle du 13 septembre 2025, une série de changements de dénominations de rues dans la capitale sénégalaise. L’initiative vise à mettre à l’honneur les grandes figures religieuses, politiques et sociales du pays, tout en marquant une volonté de décoloniser la toponymie urbaine.

Ainsi, la rue Jules Ferry devient rue Serigne Mountakha Mbacké, en hommage au Khalife général des Mourides. D’autres artères changent également de nom :

La rue Jules Ferry devient rue Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides.

La rue Ferdinand Foch est rebaptisée rue Jean Alfred Diallo.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La rue Joseph Joffre porte désormais le nom de rue Ibra Binta Gueye Mbengue.

La rue Félix Faure s’appelle désormais rue Serigne Babacar Mansour Sy.

La rue Albert Calmette devient rue Ousmane Tanor Dieng.

La rue François Henry Laperrine change pour rue Momar Ngom.

La rue Sadi Carnot est renommée rue Imam Matar Sylla.

L’avenue Jean Jaurès devient avenue Thierno Seydou Nourou Tall.

Le boulevard de la Libération portera désormais le nom de boulevard Abdoulaye Wade.

Selon le maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, cette démarche s’inscrit dans un projet mémoriel et identitaire : « Il s’agit d’enraciner nos espaces urbains dans la reconnaissance de nos héros et modèles, afin que chaque rue devienne un symbole de mémoire, d’unité et de fierté nationale. »

Cette décision, à la fois symbolique et patrimoniale, s’inscrit dans une dynamique plus large de valorisation des personnalités sénégalaises ayant marqué l’histoire du pays. Elle traduit également la volonté des autorités locales de faire des lieux publics de véritables espaces de transmission de la mémoire collective.