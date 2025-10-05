Ethiopie: Le festival coloré Irreecha Hora Arsedi célébré à Bishoftu dans un spectacle d'unité et de tradition

Addis Ababa — Irreecha, qui fait partie du système Gada des Oromos inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, est célébré de manière animée dans la ville de Bishoftu.

La célébration a débuté par les bénédictions sacrées des Aba Gadas, invoquant la paix et l'unité parmi les participants, a appris l'ENA.

Hier, Irreecha, la fête de l'action de grâce oromo, a été célébrée de manière colorée à Hora Finfinnee avec des manifestations vibrantes de la culture oromo qui reflétaient de manière vivante le riche patrimoine et l'unité de la communauté.

Les initiatives de développement, notamment le projet de corridor à Addis-Abeba, ont ajouté un charme particulier à ce festival animé », ont déclaré les participants à la célébration.

La célébration Irreecha de cette année était particulièrement spéciale, se déroulant dans une Addis-Abeba méconnaissable.

La fête traditionnelle d'action de grâce, sur le thème « Irreecha pour la renaissance nationale », a attiré des centaines de milliers de personnes venues non seulement pour honorer leur héritage, mais aussi pour assister à l'épanouissement remarquable de leur capitale.

Par ailleurs, l'Irreecha Hora Arsedi d'aujourd'hui a été commémoré au bord du lac Hora et dans les espaces publics, attirant une foule nombreuse venue observer et participer aux célébrations.

Au lac Hora Arsedi, les participants au festival se sont rassemblés en grand nombre pour célébrer avec des chants traditionnels et partager leurs espoirs pour les jours à venir.

Plus important encore, le festival Irreecha de cette année résonne non seulement avec la fierté culturelle, mais aussi avec le parcours de développement transformateur de l'Éthiopie et son bond en avant.