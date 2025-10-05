Addis-Abeba — Irreecha, élément clé du système Gada des Oromos inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, est célébré avec éclat dans la ville de Bishoftu.

La cérémonie s'est ouverte par les bénédictions solennelles des Aba Gadas, invoquant la paix, l'unité et la prospérité entre les participants, selon l'ENA.

Hier encore, le festival de remerciement Oromo, Irreecha, a illuminé Hora Finfinnee à Addis-Abeba à travers des spectacles vibrants, des chants et des tenues traditionnelles reflétant la profondeur du patrimoine et la cohésion de la communauté.

Des participants ont souligné que les projets de développement urbain, tels que le corridor d'Addis-Abeba, ont apporté une dimension nouvelle et un charme particulier à cette fête symbolique.

Cette édition d'Irreecha a revêtu une importance particulière, se tenant dans une capitale en plein renouveau.

Placée sous le thème « Irreecha pour la Renaissance nationale », elle a rassemblé des centaines de milliers de personnes venues célébrer à la fois leur héritage culturel et les transformations remarquables du pays.

À Bishoftu, les rives du lac Hora Arsedi ont vibré au rythme des chants, des danses et des prières. Les festivaliers, vêtus de costumes traditionnels éclatants, ont exprimé leur gratitude au Créateur et partagé leurs voeux pour un avenir empreint de paix et de prospérité.

Plus encore, le festival Irreecha 2025 incarne la fierté culturelle des Oromos tout en symbolisant la dynamique de développement et de renaissance que connaît aujourd'hui l'Éthiopie

