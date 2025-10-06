Sénégal: Mpox et Fièvre de la Vallée du Rift - Le pays en état de vigilance sanitaire

5 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a publié ce samedi 4 octobre, un point de situation sur les épidémies de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) et de Mpox, qui continuent de mobiliser les autorités sanitaires du pays.

78 cas de Fièvre de la Vallée du Rift recensés

Selon les chiffres communiqués par le ministère, 78 cas confirmés de Fièvre de la Vallée du Rift ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie, dont 11 décès.

La région de Saint-Louis reste la plus touchée, avec 75 cas, répartis entre les districts de Saint-Louis (32 cas), Richard-Toll (40 cas), Podor (2 cas) et Pété (1 cas).

Dans la région de Louga, deux cas ont été signalés - un à Linguère et un à Keur Momar Sarr - tous deux guéris.

La région de Matam compte également un cas confirmé dans le district de Thilogne, également déclaré guéri.

Cinq cas de Mpox à Dakar

Concernant la variole simienne (Mpox), cinq cas confirmés ont été identifiés depuis la détection du premier cas, le 22 août 2025. Tous sont localisés dans la région de Dakar, avec un patient guéri et aucun décès signalé.

Face à cette double menace sanitaire, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, accompagné de son homologue de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Sécurité alimentaire, s'est rendu à Saint-Louis après avoir pris part au Comité régional de gestion des épidémies (CRGE) tenu ce matin à Louga.

