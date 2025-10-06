Sénégal: Les cas de fièvre de la vallée du Rift se multiplient dans la région de Saint-Louis

6 Octobre 2025
Radio France Internationale

La fièvre de la vallée du Rift (FVR) une maladie virale transmise de l'animal à l'homme, a causé onze morts à Saint-Louis, dans le nord-ouest du Sénégal. Depuis son apparition le 20 septembre 2025, plusieurs dizaines de malades sont suivis par les services du ministère de la Santé. La mobilisation s'organise pour circonscrire la maladie.

Au Sénégal, soixante-dix-huit personnes ont contracté la maladie, principalement dans la région de Saint-Louis. Le docteur Abdoulaye Sall, directeur régional adjoint de la santé à Saint-Louis, coordonne la riposte face à cette épidémie de Fièvre de la vallée du Rift, zoonose virale transmise par les moustiques qui peut affecter divers animaux domestiques et les humains : « La transmission est mixte, directement venant des animaux et vectorielle avec les piqûres de moustiques. Une campagne de vaccination est en train d'être organisée par les services d'élevage. Partout où l'on a des foyers, ils vaccinent les animaux qui peuvent transmettre la maladie, essentiellement le bétail. C'est une riposte multisectorielle, comme dans toutes les maladies zoonotiques. »

Face à la menace, plusieurs structures de l'État sont en état d'alerte. Le ministre sénégalais de la Santé s'est lui-même rendu à Saint-Louis en fin de semaine dernière pour soutenir les différentes équipes de lutte déployées sur le terrain.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à la virulence de l'épidémie, une campagne de sensibilisation auprès des populations a débuté, notamment avec des messages sur les réseaux sociaux et du porte-à-porte à Saint-Louis. Un appel aux dons de sang a été lancé pour répondre aux formes hémorragiques de la fièvre de la vallée du Rift.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.