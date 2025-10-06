Sénégal: Les cas de fièvre de la vallée du Rift se multiplient dans la région de Saint-Louis

La fièvre de la vallée du Rift (FVR) une maladie virale transmise de l'animal à l'homme, a causé onze morts à Saint-Louis, dans le nord-ouest du Sénégal. Depuis son apparition le 20 septembre 2025, plusieurs dizaines de malades sont suivis par les services du ministère de la Santé. La mobilisation s'organise pour circonscrire la maladie.

Au Sénégal, soixante-dix-huit personnes ont contracté la maladie, principalement dans la région de Saint-Louis. Le docteur Abdoulaye Sall, directeur régional adjoint de la santé à Saint-Louis, coordonne la riposte face à cette épidémie de Fièvre de la vallée du Rift, zoonose virale transmise par les moustiques qui peut affecter divers animaux domestiques et les humains : « La transmission est mixte, directement venant des animaux et vectorielle avec les piqûres de moustiques. Une campagne de vaccination est en train d'être organisée par les services d'élevage. Partout où l'on a des foyers, ils vaccinent les animaux qui peuvent transmettre la maladie, essentiellement le bétail. C'est une riposte multisectorielle, comme dans toutes les maladies zoonotiques. »

Face à la menace, plusieurs structures de l'État sont en état d'alerte. Le ministre sénégalais de la Santé s'est lui-même rendu à Saint-Louis en fin de semaine dernière pour soutenir les différentes équipes de lutte déployées sur le terrain.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à la virulence de l'épidémie, une campagne de sensibilisation auprès des populations a débuté, notamment avec des messages sur les réseaux sociaux et du porte-à-porte à Saint-Louis. Un appel aux dons de sang a été lancé pour répondre aux formes hémorragiques de la fièvre de la vallée du Rift.