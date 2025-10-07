Madagascar: Le général Zafisambo Ruphin, nouveau Premier ministre

Dans un contexte politique tendu marqué par la montée des contestations de rue, le président de la République, Andry Rajoelina a nommé, hier, un nouveau Premier ministre. Le général de division Ruphin Fortunat Dimbisoa Zafisambo succède à Christian Ntsay, limogé le 28 septembre dernier après sept années à la tête du gouvernement.

Originaire de Farafangana, le général Zafisambo Ruphin n'est pas un inconnu dans les cercles du pouvoir. Ancien directeur du cabinet civil, puis récemment directeur du cabinet militaire de l'ex-premier ministre Christian Ntsay, il hérite d'une fonction à haut risque dans un climat social et politique sous tension.

Lors de la cérémonie de présentation hier à Iavoloha, Andry Rajoelina a clairement défini la mission de son nouveau chef de gouvernement notamment de rétablir l'ordre public et apaiser la rue. Faire taire également les contestations sera donc à la charge du nouveau Premier ministre. D'ailleurs, le chef de l'État a dressé un tableau préoccupant des conséquences de la crise qui secoue le pays depuis son éclatement le 25 septembre dernier. « Deux mille emplois ont été perdus, et les préjudices s'élèvent à deux cents milliards d'ariary », a-t-il souligné, évoquant également « des annulations massives de réservations touristiques » dues à l'instabilité.

Outre la restauration de l'ordre, le général Zafisambo Ruphin aura la lourde tâche de former un gouvernement capable de répondre aux urgences économiques et sociales. Il devra également planifier les mesures de relance afin de remettre le pays sur les rails. Andry Rajoelina a conclu son allocution en réaffirmant la ligne directrice de son pouvoir. « Nous allons lutter davantage contre la corruption, et veiller à ce que les aspirations de la population soient réellement réalisées ».

La nomination d'un militaire à la primature marque un tournant dans la stratégie du Chef de l'Etat, celle d'un exécutif de fermeté face à la contestation, mais aussi d'une promesse de redressement économique dans un contexte de crise prolongée.