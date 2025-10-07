Madagascar: Le général Ruphin Fortunat Zafisambo nommé Premier ministre

Le président malgache Andry Rajoelina a annoncé, ce lundi soir 6 octobre, la nomination du général de division Ruphin Fortunat Zafisambo au poste de Premier ministre, pour rétablir l'ordre et la confiance du public.

Nous savons encore peu de choses de ce militaire dont le nom ne faisait pas partie de la liste qui circulait depuis quelques jours. Le général de brigade Ruphin Fortunat Dimbisoa Zafisambo était en poste, depuis 2021, au sein de la primature. Il était le chef de cabinet militaire du Premier ministre Christian Ntsay.

Ce militaire de l'armée de terre a fait ses études à l'Académie militaire d'Antsirabe, en 1991, et son enseignement militaire de second degré, en France. Le nouveau Premier ministre vient du corps administratif.

Un spécialiste de l'armée nous a expliqué que ce général restait assez méconnu dans le sérail. Aucun fait d'arme à son actif. Il est, en revanche, connu dans le monde du basketball puisqu'il est le manager général de la Fédération de basket.

Dans son allocution télévisée, le président Andry Rajoelina a annoncé nommer un homme « intègre, travaillant rapidement, ayant de l'ouverture et de l'écoute, capable de redonner confiance à la population ».

Le chef de l'État n'a pas manqué de souligner, à plusieurs reprises, l'importance de ramener l'ordre public sur l'île, pour éviter que Madagascar ne ressemble « à d'autres pays, comme Haïti, où des bandits et des mafias sont à la tête de l'État. Cela a failli arriver ici, affirme-t-il, en référence aux scènes de pillages qui avaient eu lieu la semaine dernière, « mais je suis revenu à temps », a-t-il ajouté.