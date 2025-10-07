Afrique: Mondial 2026 - Casting XXL pour la course aux 2es places avec le Nigeria, la RDC ou le Cameroun

Les éliminatoires africaines pour la Coupe du monde 2026 débutent le mercredi 15 novembre, les pays se disputant les neuf places pour la compétition qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le Nigeria, le Cameroun, la RDC, le Gabon, le Mali... ces cadors africains sont encore loin d'avoir validé leur billet pour la Coupe du monde 2026. Parmi eux, certains peuvent encore espérer une qualification directe, beaucoup regardent du côté des meilleures deuxièmes places et des pré-barrages. Une voie périlleuse, mais qui représente parfois un dernier espoir.

Quelques cadors africains sont en très mauvaise posture alors que les dernières journées des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 se profilent (du 8 au 14 octobre). Certaines grandes nations du football africain vont croiser les doigts pour que leur nombre final de points leur permette de figurer parmi les meilleurs deuxièmes.

Car parmi les 9 groupes des éliminatoires de la zone Afrique, seuls les premiers sont directement qualifiés. Pour les autres, il faudra figurer parmi les quatre meilleurs deuxièmes tous groupes confondus. Les quatre dauphins qui totaliseront le plus de points au terme de la 10e journée pourront prétendre à une place dans le mini-tournoi de pré-barrages.

Dans un format de demi-finales puis de finale, ces pré-barrages doivent désigner un vainqueur qui tentera sa chance dans les véritables barrages face à des sélections européennes, américaines, asiatiques... en mars 2026 pour espérer décrocher un des deux derniers billets pour la Coupe du monde. Ces deuxièmes places promettent donc un véritable parcours du combattant et un avenir très incertain pour ceux qui les obtiennent. Mais pour certaines sélections, elles représentent un ultime espoir.

Nigeria et Mali, un infime espoir

Le Nigeria (11 pts) et le Mali (12 pts), qui figurent tous les deux dans le top 10 du classement Fifa de la zone Afrique, sont en très grande difficulté dans ces éliminatoires. Pour le Mali, la première place du groupe est mathématiquement hors de portée et accuse quatre points de retard sur le deuxième de son groupe, Madagascar.

Heureusement pour les Aigles, au menu de la 10e journée figure un duel contre les Malgaches. Un motif de maigre espoir, même si avant ça il faudra gagner contre le Tchad et espérer un faux pas de Madagascar dans le même temps. Reste que les Barea auront à coeur de ne pas fauter, une chance de qualification historique pour la Coupe du monde est en jeu.

Quant aux Super Eagles, l'annulation de la victoire de l'Afrique du Sud contre le Bénin sur tapis vert leur a donné un motif d'espoir. Car deux sélections qui font la course en tête dans le groupe C - et qui joueront des coudes jusqu'au bout pour la place de leader - sont désormais à trois points, et donc à portée de tir. En cas de très bons résultats, les Nigérians peuvent croire à une deuxième place, voire une première à la faveur d'un scénario favorable. D'autant plus que pour l'ultime journée, ces derniers affronteront... le Bénin.

Le Cameroun et la RDC ont perdu gros mais...

Lors de la 8e journée, le Cameroun a perdu contre le Cap-Vert (1-0) et la RD Congo contre le Sénégal (2-3). Des défaites qui ont coûté très cher dans la course à la première place. Si la qualification demeure possible - les Lions indomptables accusent quatre points de retard sur le Cap-Vert et la RDC seulement deux sur le Sénégal - la course pour les meilleures deuxièmes places est plutôt bien engagée.

Les Léopards, s'ils l'emportent face au Togo et au Soudan, sont assurés au minimum de figurer parmi les meilleurs deuxièmes. Quant au Cameroun, des succès contre Maurice et l'Angola devraient pouvoir suffire. Encore faut-il les gagner, ces matches. Et surveiller l'Ouganda et la Namibie qui figurent aussi en bonne place parmi les meilleurs deuxièmes.

Gabon et Burkina Faso, solides deuxièmes

Les Gabonais regardent plutôt devant que derrière. Avec 19 points, ils sont les meilleurs deuxièmes, tous groupes confondus. Leur regard sera surtout porté sur la Côte d'Ivoire (20 pts) à qui les Panthères comptent bien arracher la première place. Pour ça, il faudra espérer que les Éléphants trébuchent contre les Seychelles ou le Kenya.

Quant au Burkina Faso, qui devance le Cameroun à la différence de buts dans le classement des meilleurs dauphins, rattraper l'Égypte dans le groupe A relève de la mission impossible. Il faudra avant tout assurer contre la Sierra Leone et l'Éthiopie pour empêcher ses poursuivants de revenir.

Le classement des meilleurs deuxièmes avant le début de la 9e journée

1. Gabon (19 pts, +10, groupe F)

2. Madagascar (16 pts, groupe I)

3. RD Congo (16 pts, +7, groupe B)

4. Burkina Faso (15 pts, +12, groupe A)

5. Cameroun (15 pts, +10, groupe D)

6. Namibie (15 pts, +8, groupe H)

7. Ouganda (15 pts, +5, groupe D)

8. Afrique du Sud (14 pts, +3, groupe C)

9. Tanzanie (10 pts, 0, groupe E)