Tunisie: Mondial 2026-Eliminatoires - Mohamed Amine Cherni appelé en renfort à la place de Mortadha Ben Ouanès

Le sélectionneur national, Sami Trabelsi, a convoqué le joueur Mohamed Amine Cherni, qui évolue dans le championnat turc avec le club de Göztepe, afin de renforcer les rangs de l'équipe nationale tunisienne de football.

Cette convocation intervient dans le cadre du stage de préparation en cours pour les matchs contre les équipes de São Tomé et Principe et de la Namibie, prévus les 10 et 13 octobre au stade Hamadi Agrebi à Radès. Ces rencontres comptent pour les neuvième et dixième journées des éliminatoires africaines pour la Coupe du Monde 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Selon la page officielle de la Fédération Tunisienne de Football (FTF), l'appel de Mohamed Amine Cherni fait suite à la blessure de Mortadha Ben Ouanès, joueur de Kasimpaşa (Turquie), qu'il vient remplacer.

Il est à noter que l'équipe nationale tunisienne avait déjà validé son billet pour le Mondial dès la septième journée, grâce à sa victoire 1-0 à l'extérieur contre la Guinée Équatoriale.