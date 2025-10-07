Tunisie: Mondial 2026-Eliminatoires - Mohamed Amine Cherni appelé en renfort à la place de Mortadha Ben Ouanès

7 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le sélectionneur national, Sami Trabelsi, a convoqué le joueur Mohamed Amine Cherni, qui évolue dans le championnat turc avec le club de Göztepe, afin de renforcer les rangs de l'équipe nationale tunisienne de football.

Cette convocation intervient dans le cadre du stage de préparation en cours pour les matchs contre les équipes de São Tomé et Principe et de la Namibie, prévus les 10 et 13 octobre au stade Hamadi Agrebi à Radès. Ces rencontres comptent pour les neuvième et dixième journées des éliminatoires africaines pour la Coupe du Monde 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Selon la page officielle de la Fédération Tunisienne de Football (FTF), l'appel de Mohamed Amine Cherni fait suite à la blessure de Mortadha Ben Ouanès, joueur de Kasimpaşa (Turquie), qu'il vient remplacer.

Il est à noter que l'équipe nationale tunisienne avait déjà validé son billet pour le Mondial dès la septième journée, grâce à sa victoire 1-0 à l'extérieur contre la Guinée Équatoriale.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.