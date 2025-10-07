Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - Deux dernières journées à suspense en Afrique

Les éliminatoires africaines pour la Coupe du monde 2026 débutent le mercredi 15 novembre, les pays se disputant les neuf places pour la compétition qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Après les qualifications du Maroc et de la Tunisie, sept places directes sont à prendre en Afrique pour rejoindre les États-Unis, le Mexique et le Canada. La RD Congo pourra-t-elle doubler le Sénégal ? Le Cap-Vert va-t-il vraiment décrocher sa première qualification ? Qui fera partie des quatre meilleurs deuxièmes ? Voici les enjeux des deux dernières journées des éliminatoires du Mondial 2026 en Afrique.

Vingt-trois mois après le coup d'envoi des éliminatoires de la Coupe du monde en Afrique, le dénouement est désormais proche. À partir de ce mercredi 08 octobre, jusqu'au mardi 14 octobre, les derniers 53 matches vont désigner les neuf qualifiés et les quatre barragistes.

En réalité, il ne reste que sept tickets à distribuer, les deux premiers ont déjà été décrochés par le Maroc et la Tunisie qui verront bien l'Amérique quatre ans après avoir vécu le Mondial 2022 au Qatar.

L'Égypte de Mohamed Salah y est presque: un point suffit en deux matches contre Djibouti et Sierra Leone. Largement à la portée des Pharaons.

Ce sera l'Amérique aussi pour le Cap-Vert et l'Algérie s'ils remportent l'une de leurs deux dernières rencontres. Très envisageable puisqu'ils affrontent notamment le dernier de leur poule, respectivement l'Eswatini et la Somalie.

Le Ghana est quasiment dans la même situation, mais aura besoin de la calculette s'il ne gagne qu'un match sur deux et que Madagascar remportent ses deux rencontres.

Le suspense demeure pour la première place dans trois groupes. La poule B d'abord dans laquelle le Sénégal compte deux points d'avance sur la RDC. Mais après avoir maîtrisé les Léopards à Kinshasa, on voit mal les Lions souffrir d'indigestion avec les deux derniers du groupe au menu (Soudan du Sud et Mauritanie), alors que les Congolais devront aller au Togo, puis recevoir le Soudan, troisième et toujours en course pour la deuxième place.

De son côté, le ballottage très favorable pour la Côte d'Ivoire dans la poule F. Une longueur d'avance certes sur le Gabon, mais les deux derniers matchs face aux deux derniers (Seychelles et Kenya).

Là où le suspense est total, c'est dans le groupe C où l'Afrique du Sud a relancé tout le monde ou presque. Coupable d'avoir fait jouer Teboho Mokoena en mars dernier contre le Lesotho, alors qu'il était suspendu, l'Afrique du Sud a été sanctionnée en effet par la Fifa d'une défaite (0-3) sur tapis vert. C'est donc le Bénin qui est devant, à la différence de buts à l'heure d'entamer la dernière ligne droite. Nigérians et Rwandais, qui étaient largués, suivent à trois longueurs et peuvent encore y croire.

Quid des places pour les meilleurs deuxièmes ? Quatre tickets sont à prendre pour aller en barrages en novembre. Puis le vainqueur pourra décrocher le dixième billet pour l'Afrique lors d'un tournoi mondial en mars.

