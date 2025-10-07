Madagascar: Football/Mondial 2026 - Dernier réglage avant le derby décisif

L'équipe, au grand complet, procédera ce jour à la dernière mise au point en vue du match contre les Comoriens, demain à Abidjan. Celui-ci compte pour la 9e journée des qualifications au Mondial.

J-1. Le groupe devait être au complet hier soir. Quelques expatriés ont encore disputé des rencontres avec leur club dimanche. La majorité de la sélection avait déjà débarqué dimanche à Abidjan, capitale ivoirienne, et avait effectué un entraînement en salle de fitness après le voyage. Ils ont travaillé hier sur le plan technico-tactique sur le terrain d'entraînement.

Les Barea joueront demain le derby décisif de l'océan Indien contre les Coelacanthes comoriens au stade Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, à 16 h locales (19 h à Madagascar). Ce match compte pour la neuvième et avant-dernière journée qualificative à la Coupe du monde pour la zone Afrique.

Matchs dans les jambes

Les protégés du coach franco-portugais Corentin Da Silva Martins ont sans conteste les matchs dans les jambes, surtout les expatriés. Ils ont quasiment tous disputé des rencontres dans leur championnat respectif. Cinq d'entre eux avaient encore joué avec leur club dimanche.

Titularisé lors des deux précédentes journées, au Maroc, le gardien Geordan Dupire, qui évolue au FC Swift Hesperange, a contribué à la victoire de son équipe face à Canach (1-0) dimanche au stade Alphonse Theis, lors de la 8e journée du championnat luxembourgeois de division nationale.

Appelé pour sa deuxième sélection, le défenseur central Andy Pelmar, du Jagiellonia Bial̸ystok, s'est imposé à domicile 3-1 contre Korona Kielce lors de la 10e journée du championnat polonais. L'un des anciens cadres, Marco Ilaimaharitra, du Standard de Liège, s'est quant à lui incliné devant Anderlecht (0-1) à l'occasion de la 11e journée du championnat belge.

Le capitaine de l'équipe, Rayan Raveloson (Young Boys), n'a joué que les trente dernières minutes. Son équipe avait déjà été menée 0-3 à la pause et a encaissé une lourde défaite face à Lausanne lors de la 8e journée de la Super League suisse. Le club thaïlandais Ratchaburi FC, de l'attaquant Njiva Rakotoharimalala, a quant à lui perdu 0-1 à la dernière minute contre Prachuap lors de la 7e journée de la Thai Premier League.

Les hommes du coach Corentin Martins se focaliseront aujourd'hui sur la dernière mise au point et la reconnaissance du terrain avant le match.