Gabon: Le parti présidentiel UDB remporte haut la main les élections locales

8 Octobre 2025
Radio France Internationale
Par Yves-Laurent Goma

Au Gabon, l'Union démocratique des bâtisseurs (UDB) a remporté une majorité très confortable lors des élections locales et législatives du 27 septembre dernier. Le Parti démocratique gabonais (PDG, ancien parti au pouvoir) reste l'une des principales forces politiques du pays, mais son score est loin des résultats staliniens qu'il réalisait lorsqu'il dirigeait le pays.

L'Union démocratique des bâtisseurs (UDB), parti fondé il y a trois mois par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, confirme aux élections locales son statut de parti au pouvoir.

Il réalise un véritable raz-de-marée dans tout le pays. Les « bâtisseurs », appellation des membres du parti, l'ont remporté haut les mains à Libreville, la capitale du Gabon qui résistait à Omar Bongo.

Il a obtenu 62 conseillers contre 27 sièges pour le PDG, l'ancien parti au pouvoir. Les résultats provisoires publiés par le ministère de l'Intérieur donnent le parti d'Oligui Nguema gagnant dans toutes les mairies et tous les départements. Le RPM d'Alexandre Barro Chambrier, actuel n°3 du régime, a arraché 10 élus.

L'UDB arrive également en tête dans la ville de Port-Gentil, cité pétrolière et capitale économique du pays. Cette ville était l'une des plus frondeuses contre le régime des Bongo.

Le parti d'Oligui Nguema a aussi conquis la ville de Franceville, ancien fief de la famille Bongo. L'UDB est même devant le PDG à Bongoville. Dans le nord du pays, l'UDB a réalisé des scores de 100 %. Les résultats confirment l'hégémonie de l'UDB, secondé par le PDG qui est suivi par le RPM de Barro Chambrier. Plusieurs anciens partis n'ont rien obtenu.

Ces résultats doivent être confirmés ou pas par la Cour constitutionnelle, chargée du contentieux électoral.

Concernant les élections législatives, également organisées le 27 septembre, le parti présidentiel est également arrivé en tête, et un second tour est organisé le 11 octobre.

