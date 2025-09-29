Gabon: Législatives au pays - Le parti du président en tête selon les résultats partiels

Les résultats des élections législatives du 27 septembre 2025 ont été rendus publique le 28 septembre dans la nuit. L'Union démocratique des bâtisseurs (UDB), le parti du président Oligui Nguema, est en tête. Il a remporté tous les principaux duels mais a été contraint à un second tour dans plusieurs sièges. En fin de soirée, le ministre de l'Intérieur a longuement lu les résultats détaillés des élections législatives, circonscription par circonscription, mais sans donner de chiffres dans leur globalité. Il a précisé que sur les 145 sièges en jeu, les résultats pour une vingtaine d'entre eux sont toujours en attente, et que trois élections devront être reprises.

Les résultats partiels prouvent une percée de l'Union démocratique des bâtisseurs (UDB). Fondé il y a 3 mois seulement par l'actuel président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, le parti a obtenu le plus grand nombre d'élus dès le premier tour. Il est suivi de très loin par le PDG, le parti chassé du pouvoir lors du coup d'État du 30 août 2023.

Le PDG, qui a dirigé le Gabon durant plus d'un demi-siècle, totalise le plus grand nombre de candidats admis au second tour. Ils affronteront ceux de l'UDB le 11 octobre prochain.

L'Union nationale de Paulette Missambo, présidente du Sénat de la transition et le Rassemblement pour la patrie et la modernité d'Alexandre Barro Chambrier, vice-président du gouvernement du Gabon et troisième personnalité du pays, seront bien représentés à l'Assemblée nationale. Plusieurs anciens partis n'ont rien obtenu.

Le contentieux électoral s'annonce conséquent

Les résultats doivent cependant être confirmés ou pas par la Cour constitutionnelle. Le contentieux électoral risque d'être lourd car les accusations de fraude fusent dans tout le pays.

Les Gabonais étaient appelés samedi pour des élections locales et législatives, un double scrutin qui achève la transition politique entamée après le coup d'État d'août 2023 qui a mis fin à 55 ans de pouvoir de la dynastie Bongo.