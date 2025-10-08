Sénégal: Le Gouverneur de Dakar sonne la fin de l'occupation « anarchique » de la voie publique

Le Gouverneur de la région de Dakar, Ousmane Kane, a publié mardi 7 octobre 2025 un communiqué ferme pour rappeler à l'ordre les citoyens et les autorités locales concernant l'utilisation de la voie publique. Face à une recrudescence des cérémonies familiales (baptêmes, mariages) organisées sans déclaration préalable, il exige le strict respect des règles sous peine de sanctions immédiates.

L'autorité administrative déplore l’« occupation anarchique » de l’espace public. Selon le communiqué, il a été « constaté, ces derniers temps, la tenue de cérémonies publiques à caractère familial ou traditionnel (...) sur la voie publique sans déclaration préalable ».

D’après le document délivré par le Gouverneur, ces pratiques engendrent de graves désagréments : « perturbations de la circulation, des nuisances sonores et des risques pour la sécurité publique ».

Déclaration obligatoire et interdiction de la sonorisation sans autorisation

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour mettre fin à ces nuisances, Ousmane Kane rappelle la loi. Selon lui, la voie publique est « un espace commun destiné à la libre circulation des personnes et des biens » et son « utilisation à des fins privées ne peut se faire qu’à titre exceptionnel ».

Par conséquent, le communiqué précise que toute occupation, même à titre précaire, doit désormais être « préalablement déclarée à l’autorité administrative compétente, au moins trois (03) jours avant sa tenue ».

De plus, une règle stricte est rappelée pour les festivités : selon l’autorité administrative, « les cérémonies en plein air ne peuvent utiliser de sonorisation qu’après autorisation spéciale de l’autorité administrative ».

Sanctions immédiates pour les contrevenants

Le non-respect de ces directives expose les organisateurs à des conséquences sévères. Le Gouverneur Ousmane Kane avertit que « le non-respect de ces obligations expose les contrevenants aux sanctions prévues par la loi, incluant l’interruption immédiate de la manifestation et d’éventuelles poursuites ». La tolérance semble donc avoir atteint ses limites.

L’autorité a d’ailleurs lancé un appel au « sens civique et à la responsabilité de tous » pour veiller au respect strict de ces dispositions, afin de « garantir la sécurité des personnes et des biens, de préserver la libre circulation ainsi que d’assurer la bonne cohabitation entre usagers de l’espace public ».

Enfin, le chef de l'exécutif régional instruit explicitement les préfets, sous-préfets, maires et délégués de quartier, ainsi que les forces de sécurité, à « veiller à l’application rigoureuse de ces règles », marquant la volonté de l’État de rétablir l’ordre et la fluidité dans la capitale.