Afrique: 2e édition du Forum Invest in Senegal - Le président Bassirou Diomaye Faye vante les atouts du Sénégal

Le Président de la République, a présidé le mardi 7 octobre 2025, au Centre international de conférences Abdou Diouf (Cicad) de Diamniadio, la cérémonie d'ouverture de la 2e édition du Forum Invest in Senegal (Fii Sénégal 2025), placé sous le thème : « Connecter les opportunités, bâtir l'avenir ».

Cette rencontre d'envergure internationale a réuni plusieurs Chefs d'État et de gouvernement, des représentants d'institutions partenaires, ainsi que plus de 3 000 participants venus de divers horizons. Le Chef de l'État, accompagné de son homologue bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embaló, a visité les différents stands d'exposition à son arrivée, marquant ainsi l'ouverture officielle du Forum.

Dans son allocution, le Président Bassirou Diomaye Faye a rappelé la vision stratégique du Sénégal à l'horizon 2050, axée sur quatre priorités : une économie durable et compétitive, la valorisation des territoires, une gouvernance transparente et inclusive, et l'investissement dans le capital humain.

Il a invité les investisseurs à saisir les nombreuses opportunités offertes dans les secteurs clés que sont l'agro-industrie, les énergies renouvelables, la transformation minière, l'économie bleue et le numérique.

Le Président Faye a également insisté sur la volonté du Sénégal de bâtir des partenariats stratégiques et durables, fondés sur le transfert de compétences, l'intégration des chaînes de valeur locales et le co-investissement.

«C'est ici au « Fii Sénégal » que nous projetons de transformer avec vous, acteurs économiques, des promesses en engagements pour créer les conditions d'action et de résultats probants », a déclaré le chef de l'Etat.

«Terre d'accueil et d'hospitalité, le Sénégal est idéalement situé pour favoriser un environnement propice aux investissements. Nous sommes à la pointe de l'Afrique ; nous sommes un pays stable avec une tradition démocratique et où la gouvernance transparente et la lutte contre la corruption sont au coeur de l'agenda national. Notre pays dispose d'atouts indéniables et d'opportunités économiques diversifiées pour les investisseurs dans des secteurs clés tels que les infrastructures, l'agriculture, les énergies, les industries, le tourisme, l'artisanat et le numérique », a affirmé Bassirou Diomaye Faye.

Mais l'un de nos plus grands atouts, a-t-il dit, reste le capital humain avec plus de la moitié de la population qui a moins de 25 ans. Il a fait savoir aux participants que nous avons une population jeune, éduquée, connectée, créative et source de talents pour l'entreprise et les investisseurs.

«Toutefois, il est évident que pour tirer profit de ces opportunités, il faut une vision claire avec des objectifs et des priorités en matière d'investissement », a indiqué le président de la République.

Bassirou Diomaye Faye a évoqué l'élaboration de l'agenda national de transformation, la Vision Sénégal 2050 qui repose sur quatre piliers fondamentaux. Il s'agit de bâtir une économie durable, résiliente et compétitive, en diversifiant nos secteurs stratégiques et en valorisant nos ressources naturelles, humaines et culturelles ; valoriser nos territoires et faire de chaque région un pôle de développement ; renforcer la gouvernance pour qu'elle soit plus inclusive, transparente et efficace ; et investir massivement dans le capital humain, car sans une jeunesse bien formée et compétente, il n'y a pas de prospérité durable.

«Cet agenda se décline en un master plan stratégique 2024-2035 et un plan quinquennal 2025-2029. Il offre de réelles opportunités d'investissements et de partenariat public privé dans plusieurs domaines », a expliqué le chef de l'Etat.

Ce Forum, note Bassirou Diomaye Faye, est donc l'occasion, à l'image de son thème, de « connecter les opportunités, pour bâtir l'avenir ». Il exprime à son avis, notre volonté de créer des passerelles entre les talents, les idées, les ressources et les marchés. «C'est un appel à co-construire des solutions durables, au service du progrès, pour notre pays et pour l'Afrique.

Nous voulons que chaque rencontre soit une chance de bâtir un avenir collectif, où le succès de l'un nourrit celui de l'autre, c'est-à-dire des partenariats mutuellement bénéfiques », a déclaré le président de la République.