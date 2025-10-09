Le Forum Invest in Sénégal 2025 s'est conclu sur une moisson record d'engagements. Plus de 13 200 milliards de FCFA ont été annoncés pour financer 51 projets et conventions, signe de la confiance renouvelée des investisseurs au Sénégal.

La 2e édition du forum Invest in Sénégal (Fii Sénégal) s'est achevée sur une note historique. Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé mercredi un montant record de plus de 13 200 milliards de FCFA d'engagements d'investissement (environ 23,5 milliards de dollars), soit bien au-delà des 10 mille milliards en intentions d'investissement espérés.

Ces promesses concernent 51 projets et conventions signés, à l'issue d'un rendez-vous ayant mobilisé 11 772 participants venus de 70 pays. Selon le chef du gouvernement, ce bilan illustre la confiance renouvelée des partenaires étrangers et nationaux dans la vision économique du Sénégal, tout en confirmant la solidité des institutions et la pertinence des réformes entreprises pour attirer les capitaux.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait donné le ton dès l'ouverture du forum en affirmant que cette rencontre constituait « l'occasion de connecter les opportunités pour bâtir l'avenir ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a invité les investisseurs à s'associer à l'État pour mettre en oeuvre une stratégie de développement fondée sur le co-investissement, le transfert de technologies et la création de chaînes de valeur locales.

Les secteurs prioritaires identifiés englobent l'agro-industrie souveraine, les pôles agricoles intégrés, l'énergie verte (solaire, éolien, hydrogène), la transformation locale des ressources minières et pétrochimiques, l'économie bleue, ainsi que le numérique et les infrastructures critiques.

Afin de renforcer l'attractivité du pays, le chef de l'État a annoncé une série de réformes majeures touchant les codes d'investissement, la fiscalité, les douanes, le droit du travail et les marchés publics. Ces mesures s'accompagneront d'une digitalisation complète des procédures administratives et d'une adaptation du cadre juridique des partenariats public-privé.

L'Agence de promotion des investissements et des grands travaux (APIX) sera chargée d'accompagner les investisseurs à travers un guichet unique entièrement digitalisé, censé fluidifier le climat des affaires et accélérer la concrétisation des projets.