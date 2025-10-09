Madagascar: Andry Rajoelina reçoit les doléances d'une partie de la population invitée au Palais d'État

À Madagascar, quelques heures avant l'expiration de l'ultimatum donné par la Gen Z au président de la République - lui demandant notamment de démissionner -, ce dernier a organisé au Palais d'État une après-midi de dialogue avec différents acteurs de la société. Une sorte de grand-messe où étudiants, salariés, représentants religieux, entrepreneurs, ont pu venir exprimer leur doléance au chef de l'État. Sur les 1 800 invités, plus d'un millier avaient fait le déplacement.

Après trois heures d'échanges, rien de bien concret n'est ressorti. Néanmoins, l'exercice avait le mérite d'exister puisqu'il a permis à des dizaines de personnes d'exprimer leur ras-le-bol, leur crainte, leurs souffrances, les yeux dans les yeux avec le chef de l'État. Celui-ci a écouté, commenté, argumenté parfois.

En préambule de la rencontre, Andry Rajoelina avait prévenu : « Vous n'êtes pas venus ici pour me lécher les bottes. Alors, parlez-moi sans filtre », avait-il imploré. Certains ont joué le jeu, lui rappelant qu'il avait trahi le peuple, et qu'il avait menti. « J'ai pris les rênes d'un pays déjà malade », s'est-il défendu, et « mes conseillers m'ont longtemps dit, à tort, que tout allait bien ».

La plus grosse annonce reste sans doute celle où, jurant devant Dieu, le président a promis que si dans un an, il y avait encore du délestage dans la capitale, il démissionnerait. Cependant, a-t-il martelé à l'attention de la GenZ, absente des échanges, « l'heure n'est pas à la démission : j'ai été élu », rappelle-t-il.

Fidèle à ses habitudes, Andry Rajoelina a fait beaucoup d'annonces

Le président a promis qu'il n'y aura plus de délestage sur toute l'île d'ici à la fin de son mandat, plus de favoritisme ni népotisme dans les recrutements des fonctionnaires, que tout le monde aura sa chance, que les montants des bourses d'études seront revalorisés, que les projets de construction en cours seront stoppés pour donner la priorité à la rénovation des Universités.

« Encore des promesses », s'est exaspéré un entrepreneur connu du tissu industriel malgache. « Il faut vraiment qu'il arrête de promettre à tout va. Il est épuisant ».

Demain devrait être une journée vérité. Une grève générale à l'échelle du pays a été annoncée.