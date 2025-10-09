Madagascar: Un chef d'État face à ses responsabilités

C'est un président Andry Rajoelina très lucide que les citoyens venus à Iavoloha ont découvert hier. Le chef de l'État n'a pas esquivé sa responsabilité, en parlant de la situation dans laquelle le pays se trouve actuellement.

Il a reconnu toutes les erreurs qui ont entaché son mandat et a dit qu'il tirerait toutes les conséquences de l'échec de son action dans un an si cela se produisait. A présent, il n'utilise plus de faux fuyant pour parler des erreurs qui ont été commises dans sa gestion de l'État. Il a dit qu'il démissionnerait si le problème du délestage persiste, dans un an.

Un chef d'État face à ses responsabilités

Le chef de l'État était seul face à l'assemblée réunie dans la grande salle de réception d'Iavoloha. Il a parfaitement joué le jeu des questions posées directement par les citoyens présents. La situation était plutôt périlleuse car ses interlocuteurs n'ont pas cherché à le ménager. Il a tout de suite reconnu les conséquences désastreuses des délestages sur le fonctionnement du pays et il n'a pas cherché à fuir ses responsabilités.

Après cet aveu, il a parlé de l'avenir et du programme qui serait appliqué pour mettre fin à ce délestage qui a tant fait souffrir la population malgache. Il a choisi de parler d'actions concrètes, et non plus de promesses, comme il en avait l'habitude jusque-là. Pour montrer sa sincérité, il a pris l'engagement de démissionner si les problèmes de délestages n'étaient pas résolus en un an.

On a découvert un président ne voulant plus utiliser la langue de bois à laquelle il avait habitué les Malgaches. Il a pris un pari sur l'avenir et il a conclu un contrat avec la population malgache. Il a écouté avec attention toutes les remarques qui ont été faites par des personnes rencontrées durant ses deux mandats. Elles l'ont fait respectueusement, mais sans pour véritablement le ménager. L'avenir nous dira si la leçon a été retenue et si le changement sera effectif.