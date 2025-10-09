Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 à Abengourou - Mariatou Koné galvanise les enseignants du RHDP

Après la grande rencontre des 47 délégations politiques du RHDP, tenue la veille au siège du parti à Cocody rue Lepic, la Directrice centrale de campagne chargée des enseignants, le Professeur Mariatou Koné, a poursuivi sa mission de terrain. Le 6 octobre 2025, elle a animé à Abengourou une importante rencontre avec la coordination régionale de l'Union des Enseignants du RHDP (UE-RHDP), en présence du ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, ainsi que de nombreux élus et cadres de la région de l'Indénié-Djuablin.

Cette étape marque une nouvelle phase de la mobilisation des enseignants, considérés comme un pilier essentiel de la campagne pour la présidentielle du 25 octobre 2025. Deux objectifs majeurs ont été rappelés par la ministre : assurer la réélection du Président Alassane Ouattara dès le premier tour et garantir un taux de participation massif.

Dans son intervention, Mariatou Koné a appelé les enseignants à jouer pleinement leur rôle de relais sur le terrain, dans un esprit d'unité et de cohésion. « Investissez chaque mètre carré du territoire national pour mobiliser militants et populations, mais faites-le dans le respect et la paix, deux valeurs chères au Président Ouattara », a-t-elle exhorté.

Elle a également insisté sur la nécessité d'une synergie d'actions entre les différentes coordinations locales et structures du parti. « Ne travaillez pas en vase clos. Ouvrez-vous, collaborez avec toutes les structures locales, car c'est ensemble que nous serons plus forts », a-t-elle recommandé.

Pour les enseignants du RHDP, cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer leur engagement total derrière le candidat du parti. À travers cette tournée, la ministre entend consolider la mobilisation des enseignants, véritable fer de lance de la campagne, afin de garantir une victoire éclatante d'Alassane Ouattara dès le premier tour du scrutin.

La présence remarquée de plusieurs personnalités politiques locales, aux côtés des enseignants, témoigne de la volonté commune de faire de l'Indénié-Djuablin une région de mobilisation exemplaire dans la bataille électorale à venir.