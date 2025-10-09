Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Alassane Ouattara dévoile son projet de société, ce vendredi à Abidjan

La campagne présidentielle entre dans une phase décisive. Le candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), Alassane Ouattara, présentera officiellement son projet de société le vendredi 10 octobre 2025, au Sofitel Abidjan l'hôtel Ivoire.

Cette rencontre, annoncée par la Direction centrale de la communication de campagne (DCC-COM), s'adresse à la presse nationale et internationale. Elle constitue une étape majeure dans la stratégie de communication du candidat, qui entend détailler sa vision et ses priorités pour les cinq prochaines années.

Une vision axée sur la continuité et l'innovation

Selon l'entourage du candidat, ce projet de société s'inscrira dans la logique de continuité des acquis enregistrés au cours de la dernière décennie, tout en intégrant de nouvelles ambitions adaptées aux défis actuels. Emploi des jeunes, industrialisation, sécurité, cohésion sociale, renforcement des services publics et accélération de la transformation numérique devraient figurer parmi les piliers du programme.

La présentation sera l'occasion, pour Alassane Ouattara, de mettre en avant ses engagements pour une Côte d'Ivoire encore plus forte, inclusive et résiliente. En période préélectorale, il s'agit aussi d'un moment attendu par les électeurs, les partenaires et les observateurs internationaux, soucieux de mesurer les orientations proposées par le chef de l'État sortant.

La DCC-COM invite donc les médias à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une couverture optimale de cet événement. La forte médiatisation annoncée témoigne de l'importance accordée à la transparence et au dialogue avec l'opinion publique.

À deux semaines du scrutin du 25 octobre 2025, la présentation du projet de société d'Alassane Ouattara marquera sans nul doute un temps fort de la campagne présidentielle, contribuant à structurer le débat démocratique autour des choix d'avenir pour la nation.