Afrique Centrale: Crise RDC–Rwanda - Tshisekedi appelle au dialogue, Kagame reste sceptique

La dispute entre la République Démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda a encore monté d'un cran. Le Président congolais, Félix Tshisekedi, a publiquement tendu la main à son voisin rwandais, Paul Kagame, pour faire la « paix des braves ». Cet appel a été largement diffusé par les médias africains.

Le message de Kinshasa : « Mettons fin à cette guerre »

Devant un parterre de diplomates à Bruxelles, le Président Tshisekedi a insisté sur le fait que la fin des violences dans l'Est de la RDC est une responsabilité commune aux deux dirigeants.

Selon la radio congolaise Radio Okapi, M. Tshisekedi a dit clairement : « Nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. L'histoire nous jugera. »

Il a expliqué qu'il souhaitait une « véritable paix » pour apporter la stabilité et permettre le développement de toute la région. Son message était une demande directe à M. Kagame d'utiliser son influence pour ordonner aux rebelles du M23, que la RDC accuse le Rwanda de soutenir, de se retirer du territoire congolais. Il s'est dit prêt à parler directement avec lui.

La réponse ferme de Kigali : « Un jeu ridicule »

L'offre de paix de la RDC a été très mal reçue par le Rwanda. Le ministre rwandais des Affares étrangères, Olivier Nduhungirehe, a exprimé l'indignation de Kigali.

Des sources comme TV5MONDE Info Afrique rapportent que la réponse a été très dure. M. Nduhungirehe a qualifié la déclaration de M. Tshisekedi de « comédie politique ridicule », l'accusant d'essayer de « se faire passer pour une victime d'un conflit qu'il a lui-même provoqué ».

Le paradoxe des accords de paix : Luanda, puis Washington

Cet échange tendu survient dans un contexte de tensions extrêmes. Il est d'autant plus décevant que les deux pays ont pourtant déjà signé un accord de paix important récemment :

L'échec du Processus de Luanda

Les tentatives de médiation menées par le Président angolais João Lourenço (appelées Processus de Luanda) se sont soldées par des échecs répétés. Des sommets prévus, comme celui de décembre 2024, ont été annulés faute de volonté politique, illustrant le blocage persistant. Ces échecs, notamment le rendez-vous manqué de décembre 2024, ont été largement documentés par VOA Afrique.

La tentative des États-Unis

Plus récemment, la RDC et le Rwanda ont signé un accord de paix à Washington le 27 juin 2025, sous le regard des États-Unis. Selon les informations consultées sur le site de l'Ambassade des États-Unis en RDC, cet accord prévoyait notamment l'engagement de la RDC à neutraliser les FDLR et celui du Rwanda à lever ses mesures de défense.

Pourquoi ça ne marche pas ?

Malgré cet accord signé à Washington, la situation sur le terrain n'a pas changé. La raison principale est que le groupe rebelle M23 n'était pas signataire de cet accord et a continué d'avancer dans l'Est de la RDC. Le manque de confiance mutuelle et l'absence d'application concrète des engagements ont rapidement rendu cet accord inefficace.

Ainsi, la relance du dialogue au sommet, souhaitée par la RDC à Bruxelles, parait plus que jamais compromise par l'absence d'un consensus et le blocage qui persiste sur le terrain.