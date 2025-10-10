Afrique Centrale: La main tendue de Félix Tshisekedi à Paul Kagame

Le président congolais a appelé à Bruxelles son homologue rwandais à avoir "le courage" de travailler avec lui pour faire "la paix des braves" dans l'est de la RDC.

Félix Tshisekedi a tendu la main à son homologue rwandais Paul Kagame lors d'un forum à Bruxelles, en Belgique.

Le président congolais se montre conciliant et le gouvernement de Kinshasa conditionne désormais la signature de tout accord économique avec le Rwanda au retrait des troupes rwandaises encore présentes sur le sol congolais.

Pour le chef de l'État congolais, il n'est pas trop tard pour faire la paix : "Je prends à témoin ce forum et à travers lui, le monde entier, pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays, d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment des morts comme ça."

Quelques heures plus tard, Paul Kagame a réagi sur X : "Ceux qui s'inquiètent du bruit que fait un bidon vide ont aussi un problème", a écrit le président rwandais. "Il vaut mieux laisser couler ou s'en éloigner."

Pourquoi cette main tendue ?

Pour le professeur Philippe Doudou Kaganda, directeur scientifique du Centre de recherche sur les conflits et la paix dans la région des Grands lacs, la main tendue du président congolais est une paix "par impuissance".

Selon lui, "il ne reste qu'une seule option : de pouvoir solliciter la bonne volonté du président rwandais Paul Kagame pour faire la paix."

Mercredi (08.10), Patrick Muyaya, ministre congolais de la Communication, a déclaré devant la presse que le gouvernement conditionne la signature de tout accord économique avec le Rwanda au retrait des troupes rwandaises de la RDC.

Les pourparlers doivent reprendre sous peu à Doha, au Qatar, entre Kinshasa et la rébellion de l'AFC-M23. Le professeur Nicot Omeonga, enseignant à l'Université pédagogique nationale de Kinshasa, pense que les acteurs ne jouent pas franc jeu.

Il estime que "la position même ambivalente du gouvernement inquiète plus d'un Congolais. Vous dites qu'on ne va signer l'accord économique avec le Rwanda qu'après le retrait des troupes rwandaises, et 24 heures après, vous dites tendre lla main au Rwanda pour la paix."

Manque de volonté politique

Jean-Claude Mputu, porte-parole du réseau de la société civile Le Congo n'est pas à vendre observe que la paix véritable ne pourra venir que de la population elle-même. "Le vrai problème dans ce conflit aujourd'hui ce que les deux acteurs, Paul Kagame et Félix Tshisekedi n'ont pas la volonté politique de réellement négocier et de trouver un compromis, assure-t-il. Si on ramène ce conflit à ces deux personnalités on n'est pas prêt de trouver une solution."

Les affrontements se poursuivent entre l'armée de la RDC et les rebelles de l'AFC-M23 qui occupent une partie de l'Est du pays. Quant à Massad Boulos, le conseiller principal du gouvernement américain pour l'Afrique, il a rencontré le président rwandais, hier, à Kigali.