Afrique: L'Algérie se qualifie et renforce la présence de l'Afrique du Nord au Mondial 2026

Dakar — L'Algérie a validé sa cinquième qualification à une Coupe du monde, après son succès, 3-0, contre la Somalie, jeudi, au stade Miloud Hadefi d'Oran (Algérie), à l'occasion de la 9e et avant dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 prévue aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada (11 juin-19 juillet).

Premier du groupe G avec 22 points à quatre longueurs du deuxième, l'Ouganda (18 pts), les Verts sont assurés de terminer premiers, même avant la fin des éliminatoires.

Ils vont rejoindre, le Maroc, la Tunisie, qualifiés depuis la 8e journée, et l'Egypte qui a validé son ticket, mercredi.

Les Algériens sont invaincus dans ces éliminatoires, à l'inverse des Somaliens qui n'ont gagné aucun match.

Absente de la Coupe du monde depuis l'édition de 2014 au Brésil où elle était éliminée en huitièmes de finale, l'Algérie va faire son grand retour dans la compétition mondiale grâce à un doublé de Mohamed Amoura (7e et 57e) et un autre but de son capitaine Riyad Mahrez (19e), aussi passeur décisif.

Les Algériens ont pris part aux éditions de la Coupe du monde de 1982 en Espagne pour la première fois et de 1986 au Mexique où ils ont été éliminés au premier tour.

Vingt-quatre ans plus tard, en 2010 en Afrique du Sud, l'Algérie n'a non plus pu passer la phase des matchs de poule.