Afrique du Nord: Qualification historique - La région en force au Mondial 2026 

Le football africain enregistre un fait marquant : l'Algérie et l'Égypte ont décroché leur billet pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Elles rejoignent ainsi le Maroc et la Tunisie, confirmant la force de la région lors de ces phases éliminatoires.

Les Pharaons s'envolent, portés par Salah

L'Égypte, figure majeure du continent, a validé sa qualification avec brio. Le rôle de la superstar de l'équipe, Mohamed Salah, a été central.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Afrik.com, l'attaquant de Liverpool a été le grand artisan de ce succès, notamment en inscrivant un doublé décisif lors du match de qualification face à Djibouti. Sa performance a permis aux Pharaons de s'assurer définitivement la première place de leur groupe et de garantir leur présence au tournoi.

L'Algérie retrouve le Mondial grâce au duo Mahrez-Amoura

L'équipe d'Algérie a également confirmé son retour sur la scène mondiale. Après une campagne de qualification bien menée, les Fennecs ont décroché un précieux sésame.

D'après Foot Africa , la victoire a reposé sur une performance collective solide, animée par les cadres de l'équipe, dont le capitaine Riyad Mahrez et le talentueux buteur Mohamed Amoura. Les Fennecs sont ainsi qualifiés pour leur première Coupe du Monde depuis 2014.

Une Performance Historique pour la Région

Ces qualifications successives viennent compléter un fait historique pour le football nord-africain. L'Algérie et l'Égypte rejoignent en effet deux autres poids lourds déjà qualifiés pour la phase finale (Maroc et Tunisie)

Grâce à cette performance historique, les quatre principales nations d'Afrique du Nord seront représentées pour la première fois dans une même édition de la Coupe du Monde. La région accapare ainsi une part significative du nouveau quota de neuf places directes attribuées au continent pour le Mondial 2026 .