Afrique du Nord: Qualification historique - La région en force au Mondial 2026 

APS
Des joueurs de l'équipe nationale de football d'Algérie
10 Octobre 2025
allAfrica.com
Par Martin Kevin

Le football africain enregistre un fait marquant : l'Algérie et l'Égypte ont décroché leur billet pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Elles rejoignent ainsi le Maroc et la Tunisie, confirmant la force de la région lors de ces phases éliminatoires.    

Les Pharaons s'envolent, portés par Salah   

L'Égypte, figure majeure du continent, a validé sa qualification avec brio. Le rôle de la superstar de l'équipe, Mohamed Salah, a été central. 

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Afrik.com, l'attaquant de Liverpool a été le grand artisan de ce succès, notamment en inscrivant un doublé décisif lors du match de qualification face à Djibouti. Sa performance a permis aux Pharaons de s'assurer définitivement la première place de leur groupe et de garantir leur présence au tournoi. 

L'Algérie retrouve le Mondial grâce au duo Mahrez-Amoura   

L'équipe d'Algérie a également confirmé son retour sur la scène mondiale. Après une campagne de qualification bien menée, les Fennecs ont décroché un précieux sésame. 

D'après Foot Africa , la victoire a reposé sur une performance collective solide, animée par les cadres de l'équipe, dont le capitaine Riyad Mahrez et le talentueux buteur Mohamed Amoura. Les Fennecs sont ainsi qualifiés pour leur première Coupe du Monde depuis 2014. 

Une Performance Historique pour la Région   

Ces qualifications successives viennent compléter un fait historique pour le football nord-africain. L'Algérie et l'Égypte rejoignent en effet deux autres poids lourds déjà qualifiés pour la phase finale (Maroc et Tunisie) 

Grâce à cette performance historique, les quatre principales nations d'Afrique du Nord seront représentées pour la première fois dans une même édition de la Coupe du Monde. La région accapare ainsi une part significative du nouveau quota de neuf places directes attribuées au continent pour le Mondial 2026 .

Tagged:
Copyright © 2025 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.