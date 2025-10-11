Cote d'Ivoire: Une marche de l'opposition dispersée à Abidjan

Une manifestation de l’opposition ivoirienne, organisée samedi à Abidjan pour « la démocratie, la justice et la paix », a été dispersée par les forces de l’ordre. Plusieurs manifestants ont été interpellés, selon des témoins, alors qu’aucun bilan officiel n’a encore été communiqué.

La marche, prévue sur le boulevard Latrille à Cocody, avait été interdite par la préfecture d’Abidjan pour des raisons de maintien de l’ordre public. Dès les premières heures, la zone a été bouclée et des tirs de gaz lacrymogènes ont été signalés à Cocody-Blockauss.

L’opposition proteste contre la validation par le Conseil constitutionnel des candidatures à l’élection présidentielle du 25 octobre. Elle conteste notamment le rejet de celles de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam, ainsi que la possibilité pour le président sortant, Alassane Ouattara, de briguer un quatrième mandat. Le Conseil constitutionnel estime que la réforme de 2016 a réinitialisé le décompte des mandats.

Ces tensions interviennent au deuxième jour de la campagne électorale, qui s’achèvera le 23 octobre. Cinq candidats sont en lice : Alassane Ouattara, Simone Ehivet Gbagbo, Jean-Louis Billon, Ahoua Don Mello et Henriette Lagou Adjoua.

Vendredi, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a présenté le bilan du président sortant, qui devait tenir un grand meeting à Daloa ce samedi.