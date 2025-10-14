Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025/Jean-Louis Billon aux électeurs - « Offrez-moi le second tour ! »

13 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Le candidat du Code était en communion avec les populations d'Abidjan lors du lancement de sa campagne présidentielle.

Le candidat Jean-Louis Billon a affiché, le 10 octobre, une ambition claire : se qualifier pour le second tour de l'élection présidentielle. « Offrez-moi le second tour ! », a-t-il lancé à ses partisans réunis au quartier Konan Raphaël.

Et d'ajouter : « Ensemble, nous pouvons bâtir une Côte d'Ivoire réconciliée, souveraine et prospère. Une Côte d'Ivoire qui avance sans laisser personne de côté. Une Côte d'Ivoire où chaque quartier compte, chaque village compte, chaque ivoirien compte ».

Déterminé à incarner le renouveau, Jean-Louis Billon a promis de replacer la dignité nationale au coeur de son action : augmentation des salaires à la fonction publique, réforme du logement urbain, construction de routes, accroissement de l'éclairage public, création d'espaces verts, renforcement de la sécurité, accessibilité à l'éducation et à la santé.

Il a livré un message d'espoir à la jeunesse : « L'exil et le chômage ne sont pas des fatalités. Ici, chez nous, chaque talent trouvera sa place au soleil ».

À travers ce meeting de lancement de la campagne, Jean-Louis Billon pose les jalons d'une ambition axée sur le changement, l'équité et la proximité.

