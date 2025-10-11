Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Alassane Ouattara veut bâtir une « Côte d'Ivoire ambitieuse et solidaire »

Le candidat du Rhdp, Alassane Ouattara, veut « bâtir une grande Côte d'Ivoire ambitieuse et solidaire ».

La direction de campagne du candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) a présenté, le 10 octobre, à Abidjan, le projet de société du candidat Alassane Ouattara.

Intitulée « Ado Président pour une Côte d'Ivoire ambitieuse et solidaire », cette vision s'inscrit dans la continuité des actions menées depuis 2011 et trace les contours d'un pays moderne et prospère à l'horizon 2030.

C'est à la salle des fêtes du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire que le directeur de campagne chargé du projet de société, Patrick Achi, a décliné les grandes lignes de cette vision. Objectif affiché : bâtir une nation engagée sur la voie du progrès, de la prospérité partagée et de la solidarité nationale.

Selon lui, cette vision repose sur un Ivoirien mieux formé, en meilleure santé, plus productif et entreprenant ainsi qu'une classe moyenne élargie et une société unie autour de valeurs communes. Elle prend également en compte les défis majeurs à venir : changement climatique, menaces sécuritaires, baisse de l'aide publique au développement et bouleversements géopolitiques.

En présence d'Alassane Ouattara, le directeur de campagne a insisté sur la nécessité pour la Côte d'Ivoire de mobiliser davantage de ressources internes, de saisir les opportunités de la révolution numérique et de l'Intelligence artificielle (Ia) et d'investir dans sa jeunesse. « L'exemple des pays asiatiques démontre qu'aucune nation ne peut émerger sans des ressources humaines de qualité », a déclaré Patrick Achi.

Pour lui, le prochain mandat d'Alassane Ouattara permettra à la Côte d'Ivoire de franchir une nouvelle étape vers son émergence.