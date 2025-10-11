Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Simone Gbagbo pour un pays transformé

La candidate du Mouvement des générations capables (Mgc), s'engage à insuffler une nouvelle dynamique économique à la Côte d'Ivoire.

Un Ivoirien doit être engagé. Il doit donner tout ce qu'il a en lui, pour que son pays change et progresse dans la paix et le développement. Tout Ivoirien doit travailler pour une transformation totale de son pays. C'est à cela que je m'engage », a déclaré Simone Ehivet Gbagbo, candidate du Mgc, dans une interview, le 8 octobre à son Qg sis à la Riviera Golf.

L'ex-Première dame qui pète la grande forme, en prenant l'exemple des pays d'Asie, a relevé que si les Africains n'arrivent pas à se transformer, ils vont toujours rester à la traîne par rapport aux autres peuples du monde.

« Nous nous sommes déjà laissé dépasser par les peuples d'Asie. Au moment où nous arrivions à l'indépendance, nous étions au même niveau que ces peuples, que sont entre autres, la Corée du Sud, l'Inde, la Chine. Ils nous ont dépassés parce qu'ils ont su mettre dans leur système éducatif de façon puissante, la formation, la maîtrise de la science, la technique et l'amour de leurs nations », a-t-elle soutenu.

Pour rattraper ce retard, elle affirme prendre l'engagement. « Nous avons des valeurs, des compétences pour hisser notre pays à la hauteur des puissantes nations. Nous sommes capables. Nous avons des scientifiques, de grands universitaires. Il faut que nous ayons confiance en nous-mêmes. C'est ce que j'appelle le combat de la transformation. Et nous pouvons y arriver », a-t-elle assuré.