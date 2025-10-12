Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Ahoua Don Mello présente sa vision pour changer du pays

Face à ses partisans, l'ex-Dg du Bnetd a déroulé son programme de société.

A 15 jours du scrutin présidentiel, Ahoua Don Mello a donné le coup d'envoi officiel de sa campagne. Le 10 octobre, devant une foule mobilisée à l'Espace Latrille Event, dans la commune de Cocody, il a fait part de sa détermination à s'imposer comme un acteur central dans un paysage politique ivoirien traditionnellement polarisé.

Ahoua Don Mello a déroulé sa vision

« souverainiste » et « panafricaniste ». Il a mis en exergue la nécessité de reprendre le contrôle des leviers économiques et stratégiques de la nation. « Nous nous sommes engagés pour que les richesses de la Côte d'Ivoire soient dans les mains des Ivoiriens », a-t-il déclaré.

Il se présente comme le garant d'un nouveau modèle de développement, rejetant la politique de la « chaise vide » et insistant sur la participation constructive au processus démocratique dans un contexte tendu.

Promouvoir un État souverain et panafricaniste, accroître le contenu local du Pib, accroître la valeur ajoutée par la croissance de la matière grise locale dans les chaînes de valeurs, renforcer significativement le commerce intra-africain et international des produits transformés. Tel est le modèle de développement du candidat.

Pendant un peu plus de 2 heures, debout, Ahoua Don Mello a fait part de son projet de société articulé autour de « 42 propositions ». Les axes majeurs sont la construction des piliers de la souveraineté et de la résilience économique.