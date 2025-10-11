Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Henriette Lagou veut la parité 50-50

La candidate du Gp-Paix donne sa vision de la politique sur la parité homme-femme.

Pour Adjoua Henriette Lagou, le quota actuel de 30% n'est pas adéquat. C'est pourquoi elle propose une égalité parfaite : une femme-un homme à tous les niveaux. « Elue, on passera tout de suite à 50% de représentation. C'est très clair. Il faut avoir le courage de l'inscrire », a-t-elle indiqué, le 9 octobre, lors d'un entretien.

Henriette Lagou a souligné qu'elle est l'une des figures de proue qui ont contribué à faire avancer la politique du genre en Côte d'Ivoire. Cela, quand elle était ministre de la Femme et de la Famille de 2000 à 2002 et bien avant.

« Ce combat, nous l'avons commencé depuis longtemps, quand on était plus jeunes. Aujourd'hui, nous pensons qu'il y a eu des avancées. Parce que nous sommes partis de réunion en réunion : Pékin, Addis-Abeba. J'étais alors ministre de la Famille », a-t-elle rappelé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Qu'en est-il spécifiquement des femmes en milieu rural ? Henriette Lagou a assuré qu'elle est consciente qu'en Côte d'Ivoire, les femmes occupent une place prépondérante dans le secteur agricole.

Mais elles demeurent dans l'informel. Comme solution, elle propose une meilleure organisation pour obtenir des semences, produire plus et mieux commercialiser. « Nous allons amener les femmes à acquérir plus de ressources financières », a-t-elle indiqué.

Actuellement, les femmes représentent 47,8% de la population ivoirienne, 48,3% de l'électorat et 65% de la main-d'oeuvre agricole.