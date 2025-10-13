Cote d'Ivoire: Campagne présidentielle - Un appel à préserver l'unité nationale

À l'ouverture officielle de la campagne pour l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, l'Union des Houphouëtistes pour la République (UHR) exhorte l'ensemble des acteurs politiques et des citoyens à faire de cette période un moment de maturité démocratique et de cohésion nationale.

L'Union des Houphouëtistes pour la République (UHR) a salué, dans une déclaration rendue publique le samedi 11 octobre 2025 à Abidjan, l'ouverture officielle de la campagne électorale pour l'élection présidentielle. Fidèle à ses valeurs de paix, d'unité nationale et de démocratie responsable, le mouvement a invité les acteurs politiques à inscrire leurs actions dans le respect des lois de la République et des principes de tolérance et de civisme.

« La démocratie ne saurait s'épanouir que dans le respect de la Constitution et du vivre-ensemble », souligne la déclaration, qui met l'accent sur la responsabilité de chacun dans la consolidation de la paix sociale en cette période cruciale pour la nation.

L'UHR appelle ainsi les candidats et leurs états-majors à privilégier une campagne fondée sur le débat d'idées et la confrontation de projets de société, plutôt que sur les attaques personnelles et la division. Aux autorités administratives et électorales, le mouvement demande d'assurer une gestion équitable, transparente et impartiale du processus électoral, gage de confiance et de crédibilité.

S'agissant des forces de l'ordre, l'organisation les exhorte à exercer leurs missions « avec professionnalisme, neutralité et retenue », afin de garantir la sécurité de tous les citoyens, sans distinction. Quant aux électeurs, l'UHR les invite à s'engager dans la paix, à refuser la manipulation et à faire du bulletin de vote « l'unique arme de la démocratie ».

En réaffirmant sa foi en une Côte d'Ivoire « une et indivisible », l'Union des Houphouëtistes pour la République a rendu un hommage à l'héritage du Président Félix Houphouët-Boigny. Elle a rappelé que la véritable victoire de cette élection ne résidera pas seulement dans les urnes, mais dans la préservation de la paix et de l'unité nationale.

« Notre plus grande victoire sera celle de la paix », conclut la déclaration, en appelant à un esprit de fraternité et de responsabilité civique tout au long du processus électoral.