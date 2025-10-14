Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Simone Gbagbo appelle à un « changement de mentalité »

Pour la campagne électorale, l'ex-Première dame a pris son envol à Bouaflé.

« Qui voter, voter Simone ! » À Bouaflé, dans le Centre-Ouest, dans la région de la Marahoué, les populations sont venues de Sinfra, Bédiala, Gohitafla, Bonon, Zuénoula, voire de Daloa pour écouter le message de l'ex-première dame, Simone Ehivet Gbagbo.

Par centaines, elles ont bravé la pluie qui s'est invitée à ce rassemblement. Le message de la candidate du Mouvement des générations capables (Mgc) à la présidentielle du 25 octobre a été un appel à l'adouber et à la soutenir. Cela, en vue d'un « changement de mentalité » et en faveur d'une « Côte d'Ivoire souveraine ».

« Les élections, c'est l'action de se lever, d'aller voter et de contrôler que son vote est respecté. Je voudrais pouvoir compter sur vous », a-t-elle déclaré, accompagnée notamment de Charles Blé Goudé et d'Eric Kaé.

« La Côte d'Ivoire belle c'est bien, des Ivoiriens heureux, c'est mieux. Quand on veut s'occuper d'un peuple, quand on veut s'occuper de la nation, il ne faut pas se contenter de la rendre belle. Il faut également rendre les Ivoiriens heureux », a tonné la dame de fer qui revendique l'alternance. « Je remercie Daloa, parce que Daloa est ici », s'est-elle réjouie.

La présidente du Mgc entend ratisser large, en recrutant dans toutes les couches de la société.