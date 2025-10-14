Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Simone Gbagbo appelle à un « changement de mentalité »

Page X Officielle de Ndiol bu SONKO
Marche pacifique en Côte d'Ivoire
13 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Benoit Hili

Pour la campagne électorale, l'ex-Première dame a pris son envol à Bouaflé.

« Qui voter, voter Simone ! » À Bouaflé, dans le Centre-Ouest, dans la région de la Marahoué, les populations sont venues de Sinfra, Bédiala, Gohitafla, Bonon, Zuénoula, voire de Daloa pour écouter le message de l'ex-première dame, Simone Ehivet Gbagbo.

Par centaines, elles ont bravé la pluie qui s'est invitée à ce rassemblement. Le message de la candidate du Mouvement des générations capables (Mgc) à la présidentielle du 25 octobre a été un appel à l'adouber et à la soutenir. Cela, en vue d'un « changement de mentalité » et en faveur d'une « Côte d'Ivoire souveraine ».

« Les élections, c'est l'action de se lever, d'aller voter et de contrôler que son vote est respecté. Je voudrais pouvoir compter sur vous », a-t-elle déclaré, accompagnée notamment de Charles Blé Goudé et d'Eric Kaé.

« La Côte d'Ivoire belle c'est bien, des Ivoiriens heureux, c'est mieux. Quand on veut s'occuper d'un peuple, quand on veut s'occuper de la nation, il ne faut pas se contenter de la rendre belle. Il faut également rendre les Ivoiriens heureux », a tonné la dame de fer qui revendique l'alternance. « Je remercie Daloa, parce que Daloa est ici », s'est-elle réjouie.

La présidente du Mgc entend ratisser large, en recrutant dans toutes les couches de la société.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.