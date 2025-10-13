Cameroun: Scrutin présidentiel dans le calme

Les Camerounais votaient dimanche pour une élection présidentielle où Paul Biya, 92 ans, au pouvoir depuis 1982, est largement favori pour décrocher un huitième mandat.

Malgré une opposition plus visible, notamment celle de l'ex-ministre Issa Tchiroma (76 ans), le chef de l'État conserve un fort contrôle de l'appareil d'État et bénéficie d'une opposition fragmentée.

À Yaoundé, la participation restait modérée, mais l'ambiance était calme.

Le scrutin intervient dans un contexte de stagnation économique et de chômage massif, que dénoncent les partisans de l'alternance.

Paul Biya, dont le slogan est « Grandeur et espoir », n'a tenu qu'un seul meeting pendant la campagne. Il mise sur les médias publics et les réseaux sociaux pour maintenir sa popularité.

Les bureaux de vote ont ouvert à 7h GMT et les résultats sont attendus dans les 15 jours. Un second tour n'est pas prévu : le vainqueur est celui qui obtient la majorité simple.