Madagascar: Présidence de la République - Une tentative de coup de force dénoncée

13 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Garry Fabrice Ranaivoson

« Une situation d'extrême gravité ». C'est ce qu'affirme la Présidence de la République, dans un communiqué publié hier sur sa page Facebook. Une missive dans laquelle l'institution présidentielle dénonce « une tentative de prise de pouvoir illégale et par la force, contraire à la Constitution et aux principes démocratiques ».

Le communiqué ajoute que « face à cette situation d'extrême gravité, le Président de la République, garant de l'unité nationale, condamne avec la plus grande fermeté cette tentative de déstabilisation et appelle l'ensemble des forces vives de la nation à faire bloc pour défendre l'ordre constitutionnel et la souveraineté nationale ».

Seule issue

Dans cette missive, il est également indiqué que le chef de l'État « réaffirme que le dialogue est la seule voie et issue dans la résolution de la crise que traverse actuellement le pays ».

La Présidence de la République conclut son communiqué en soutenant que « le peuple malgache doit rester uni et empêcher toute tentative de déstabilisation et de division qui met en péril la démarche vers le développement de Madagascar ».

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.