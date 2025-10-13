Madagascar: Présidence de la République - Une tentative de coup de force dénoncée

« Une situation d'extrême gravité ». C'est ce qu'affirme la Présidence de la République, dans un communiqué publié hier sur sa page Facebook. Une missive dans laquelle l'institution présidentielle dénonce « une tentative de prise de pouvoir illégale et par la force, contraire à la Constitution et aux principes démocratiques ».

Le communiqué ajoute que « face à cette situation d'extrême gravité, le Président de la République, garant de l'unité nationale, condamne avec la plus grande fermeté cette tentative de déstabilisation et appelle l'ensemble des forces vives de la nation à faire bloc pour défendre l'ordre constitutionnel et la souveraineté nationale ».

Seule issue

Dans cette missive, il est également indiqué que le chef de l'État « réaffirme que le dialogue est la seule voie et issue dans la résolution de la crise que traverse actuellement le pays ».

La Présidence de la République conclut son communiqué en soutenant que « le peuple malgache doit rester uni et empêcher toute tentative de déstabilisation et de division qui met en péril la démarche vers le développement de Madagascar ».