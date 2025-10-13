Madagascar: Crise au pays - Le président Andry Rajoelina a été exfiltré par un avion militaire français

Le président malgache Andry Rajoelina a été exfiltré par un avion militaire français le 12 octobre 2025, est en mesure de confirmer RFI, après un accord avec le président Emmanuel Macron. Les autorités françaises indiquent qu'elles n'interviennent en aucune manière dans la crise malgache. Ce pays est secoué depuis le 25 septembre par des manifestations réprimées contre les coupures d'eau et d'électricité qui se sont muées en contestation contre le pouvoir et des appels à la démission du chef de l'État, notamment. Plus d'informations à suivre.

Le président malgache Andry Rajoelina a été exfiltré dimanche par un avion militaire français. Il ne serait plus sur le territoire national et sa destination finale reste incertaine.

C'est un accord de président à président qui a permis cette exfiltration. Le président français Emmanuel Macron, indiquent des sources proches du dossier, aurait autorisé ce départ. La cinématique serait la suivante : dans la journée d'hier, un hélicoptère aurait conduit le président malgache sur l'Ile Sainte-Marie, sur la côte est de Madagascar, et, de là, il aurait embarqué à bord d'un avion militaire français. Via l'Ile Maurice, il est possible qu'il ait ensuite pris la direction de Dubaï aux Émirats arabes unis.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Paris rappelle fermement qu'en aucun cas la France n'interviendra militairement

Un départ autorisé pour permettre une transition pacifique, mais Paris rappelle fermement qu'en aucun cas la France n'interviendra militairement à Madagascar. Les forces militaires françaises du sud de l'Océan indien, basées à La Réunion, n'iront pas plus loin, il n'y aura pas d'intervention sur la Gande Ile, martèlent-ils.

« Le président de la République Andry Rajoelina fera un discours au peuple malgache aujourd'hui à 19h » (16h TU), avait assuré plus tôt ce 13 octobre 2025 la Présidence de la République de Madagascar sur sa page Facebook.