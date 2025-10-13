Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - Le Ghana qualifié, Madagascar dans le dur

Le Ghana s'est qualifié pour le prochain Mondial ce dimanche 12 octobre après avoir battu les Comores à Accra (1-0). Madagascar qui a largement perdu contre le Mali (4-1) voit peut-être son rêve de barragiste s'envoler.

Leader du groupe I, le Ghana n'avait besoin que d'un nul face aux Comores pour valider officiellement son billet pour le Mondial 2026. De quoi s'offrir une cinquième participation après 2006, 2010, 2014 et 2022. Avec trois points d'avance sur Madagascar, qui se déplaçait au Mali, et une différence de buts de +16 contre +8 pour les Barea, les Ghanéens avaient en réalité déjà un pied au Mondial.

Sur le papier, contre les Comores, déjà éliminés après leur défaite contre Madagascar, la partie s'annonçait sans grandes difficultés. Pourtant, les Black Stars n'ont rien montré en première période. A la pause, ils étaient tenus en échec par les Comores. De retour sur le terrain, Mohammed Kudus profite d'une erreur défensive pour ouvrir le score après une passe décisive de Thomas Partey (47e). Le Ghana qui a été balayé lors des qualifications pour la prochaine CAN au Maroc peut retrouver le sourire.

Madagascar avait la possibilité de s'assurer une place de meilleure deuxième en cas de victoire contre le Mali. Mais les hommes de Corentins Martins ont perdu la rencontre. Lassine Sinayoko a ouvert le score dès la dixième minute. Un peu avant la pause, Dorgeles Nene a doublé mise (39e). En seconde période, c'est encore Lassine Sinayoko qui s'est illustré avec un doublé encore servi par le défenseur Woyo Coulibaly. Johan N'Zi a réduit le score à la 90e minute alors que Gaoussou Diarra a inscrit le quatrième but des Aigles du Mali (90e+5). Désormais, les Malgaches sont tributaires des résultats dans les autres groupes pour espérer jouer les barrages en novembre au Maroc.

Devancé par l'Egypte, déjà qualifiée pour le Mondial 2026, le Burkina Faso a battu l'Ethiopie (3-1). Ce succès permet au Burkina de quasiment sécuriser leur place parmi les 4 meilleurs deuxièmes en vue des barrages.