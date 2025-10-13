Afrique: Mondial 2026 - Le Ghana, cinquième qualifié africain et premier d'Afrique de l'Ouest

12 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Ghana est devenu le premier pays de l'Afrique l'Ouest à se qualifier pour la Coupe du monde 2026, après sa victoire 1-0, contre les Comores, dimanche, à Accra, à l'occasion de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 prévue aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada (11 juin-19 juillet).

Derniers de leur groupe lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2025 au Maroc et absents de cette 35e édition, les Black Stars ont pourtant créé la surprise en décrochant leur ticket pour la Coupe du monde, un exploit qui contraste avec leur échec africain.

Sortis dès le premier tour au dernier Mondial qatari de 2022, les Ghanéens n'ont pas attendu pour faire leur retour à l'édition d'Amérique du Nord pour une cinquième participation dans la compétition.

Après leur large succès de l'avant dernière journée contre la Centrafrique (5-0), le Ghana s'est, cette fois-ci, imposé sur la plus petite marque, face à la modeste équipe comorienne, pour assurer l'essentiel. Mohammed Kudus est l'unique buteur du match.

Quart de finaliste de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, le Ghana (25 pts) a terminé ces éliminatoires dans le groupe I avec huit victoires, un match nul et une défaite.

Le Ghana est la première nation de l'Afrique de l'Ouest à se qualifier, la cinquième africaine après les pays de l'Afrique du Nord, le Maroc et la Tunisie qui ont validé leur ticket depuis la 8e journée, puis l'Egypte et l'Algérie qualifiées à l'issue de la 9e journée.

Les Ghanéens ont joué aux éditions de 2006. Ils ont été éliminés en huitièmes de finale. Après une brillante place de quart de finaliste en 2010, ils vont s'arrêter au premier tour à l'édition suivante au Brésil, puis à celle de 2022 au Qatar.

