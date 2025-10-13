Afrique: Économie mondiale - Le FMI et la Banque mondiale entament des discussions à Washington

Les dirigeants économiques mondiaux se réunissent à Washington, aux États-Unis, pour les réunions annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale. Ces assemblées se tiennent dans un contexte de tensions commerciales, notamment entre les États-Unis et la Chine.

Le FMI présentera, au cours de ces assises, son rapport sur l'économie mondiale (WEO). Sa directrice générale, Kristalina Georgieva, a d'ores et déjà averti que l'économie mondiale fait face à des risques persistants en raison des droits de douane imposés par le président américain. Le rapport annuel sur l'état de l'économie mondiale du FMI devrait évaluer l'impact des tarifs douaniers sur la croissance. Selon la patronne du FMI, le WEO devrait mettre en avant une économie qui a « globalement résisté à des tensions aiguës » et va « mieux qu'on pourrait le craindre mais moins bien que ce dont on aurait besoin ».

Les tensions se sont exacerbées sur le marché international, Pékin annonçant des contrôles sur l'exportation de terres rares, indispensables pour les secteurs numériques et de la défense. En réponse, Washington a menacé d'imposer des tarifs douaniers additionnels sur les produits chinois, tout en nuançant sa position en espérant « aider la Chine, pas lui nuire ».

En parallèle, le FMI prévoit que la dette publique mondiale atteindra 100% du produit intérieur brut d'ici à 2029, ce qui pourrait également dominer ces discussions.