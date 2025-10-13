Afrique: Les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI débutent ce lundi à Washington

Washington — La capitale des États-Unis, Washington, accueillera une fois de plus les assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI) à partir de ce lundi (13).

Ces réunions réunissent les dirigeants mondiaux afin de trouver des solutions pour relancer l'économie mondiale et éradiquer la faim et la pauvreté dans le monde.

Cette édition de cet événement, qui se déroule jusqu'au samedi 18 de ce mois, débute le jour même où la ville de Washington D.C. célèbre, comme par hasard, le 233e anniversaire de sa fondation le 13 octobre 1792.

L'Angola participera à cet événement avec une délégation conduite par le ministre de la Planification, Victor Hugo Guilherme, et composée également du secrétaire d'État aux Finances et au Trésor, Ottoniel dos Santos, et de représentants de l'Agence angolaise pour l'investissement privé et la promotion des exportations (AIPEX).

Lors de la précédente édition de cet événement (octobre 2024), la participation de l'Angola avait abouti à l'approbation d'un prêt d'environ 500 millions de dollars américains pour le pays.

À l'époque, le ministre de la Planification, Victor Hugo Guilherme, avait justifié ce crédit en affirmant qu'il servirait à financer le Budget général de l'Etat pour 2024 et 2025.

Les Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du FMI réunissent les principaux acteurs de la sphère économique et financière internationale lors de plusieurs sessions de haut niveau, s'adressant aux ministres des Finances et aux gouverneurs des banques centrales.

Les acteurs économiques mondiaux débattent de questions telles que les perspectives économiques mondiales, le développement économique et l'efficacité de l'aide internationale.

Les Assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods, également appelées « Assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods », servent de forum pour aborder le développement économique, l'éradication de la pauvreté et la promotion d'une prospérité partagée, en analysant l'efficacité du financement.

Cet événement offre également l'occasion aux responsables des banques centrales, aux ministres des Finances, aux représentants du secteur privé, de la société civile et aux universitaires d'échanger leurs connaissances et leurs expériences.

Des séminaires et des conférences de presse présentent des stratégies pour relever les défis économiques et de développement.

Outre la réunion, qui se tient généralement en octobre de chaque année, en alternance (deux éditions consécutives aux États-Unis et une dans un pays membre), les deux institutions organisent également les réunions de printemps, qui se tiennent chaque année en avril à Washington.

L'Angola est membre de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international depuis 1989 et, ces dernières années, a consolidé ses relations avec ces institutions grâce à des programmes spécifiques visant à améliorer la gestion et la consolidation des comptes nationaux, à renforcer les mécanismes d'investissement et à promouvoir la croissance économique et sociale du pays.

L'histoire des réunions de la Banque mondiale et du FMI est marquée par la Conférence de Bretton Woods de 1944, qui a donné naissance aux deux organisations dans le but d'établir un système monétaire international stable et de promouvoir le développement économique après la Seconde Guerre mondiale.

Après cette conférence, le FMI s'est concentré sur la stabilité du système monétaire, abordant des crises telles que celle de 1971 (lorsque les États-Unis ont dévalué le dollar) et la crise de la dette qui a débuté en 1982, lorsqu'il a mis en oeuvre des plans d'ajustement structurel.

La Banque mondiale, quant à elle, s'est concentrée sur le financement du développement économique et de la réduction de la pauvreté.

Ville de Washington, D.C.

Fondée le 13 octobre 1792, Washington, D.C., l'un des 50 États américains, est une ville compacte située sur les rives du Potomac, à proximité des États du Maryland et de la Virginie. Elle abrite d'imposants monuments et bâtiments néoclassiques, tels que ceux qui abritent les sièges des trois pouvoirs fédéraux : le Capitole, la Maison-Blanche et la Cour suprême.

La ville abrite également des musées et des centres des arts du spectacle emblématiques, comme le Kennedy Center.

Avec une superficie totale de 177 kilomètres carrés, Washington affiche une densité de population estimée à 3 895,7 habitants par kilomètre carré.

Le centre-ville abrite les sièges du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, situés à proximité de la Maison-Blanche et d'autres bâtiments gouvernementaux.

Washington est une pierre angulaire de la Maison Blanche, marquant le début de la construction de la résidence officielle des présidents des États-Unis.

La ville avait été désignée comme nouvelle capitale du pays, avec l'intention d'être un centre politique indépendant de tout État, la Maison Blanche devenant un symbole du pouvoir politique américain.

L'État a été nommé en l'honneur de George Washington, chef des forces américaines lors de la Révolution américaine de 1776 et premier président des États-Unis. De nombreuses villes et comtés des États-Unis portent le nom de différents présidents américains, mais l'État de Washington est le seul État américain à porter le nom d'un président américain.