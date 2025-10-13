Angola: Le pays participe aux Assemblées annuelles de Bretton Woods aux États-Unis

Les logos du FMI et de la Banque Mondiale

Washington — La délégation angolaise, conduite par le ministre de la Planification, Victor Hugo Guilherme, est déjà à Washington pour participer à une nouvelle édition des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, qui se déroulent du 13 au 18 août dans la capitale des États-Unis.

La participation de l'Angola aux célèbres Assemblées de Bretton Woods renforce la présence du pays au sein de ce forum de discussion sur l'élaboration des politiques économiques mondiales.

À Washington, la délégation angolaise participera à une réunion avec l'équipe pays de la Banque mondiale afin d'évaluer l'état d'avancement de la mise en oeuvre du portefeuille de projets et de suivre l'examen conjoint, organisé les 5 et 6 août derniers, qui comprend l'analyse de la création de l'Unité centrale d'investissement privé.

Une réunion du Caucus africain avec le président de la Banque mondiale est également prévue, ainsi que la participation de l'Angola à la réunion des ministres et gouverneurs du G24, consacrée au thème « Renforcer la résilience nationale dans un monde exposé aux chocs ».

La délégation, qui comprend le secrétaire d'État aux Finances et au Trésor, Ottoniel dos Santos, participera également à une session destinée aux pays d'Afrique australe et orientale particulièrement vulnérables aux chocs climatiques, sur le thème « Protéger les moyens de subsistance et les emplois grâce à des solutions de financement évolutives et à l'assurance contre les risques de catastrophe en Afrique ».

Au programme figure également une discussion sur le financement des projets d'infrastructures et de gaz, notamment les projets ferroviaires Luena-Saurimo et Cabinda-Soyo, en cours.

À l'occasion de ces événements, des entités angolaises rencontreront également les directeurs de la Société financière internationale (IFC) en charge du continent africain afin d'échanger sur les opérations de l'institution en Angola et d'explorer d'éventuelles initiatives futures.

Les membres de la délégation angolaise seront organisés par domaines thématiques et participeront à divers séminaires, tables rondes et tables rondes.

Les Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et du Fonds monétaire international (FMI) réunissent des acteurs clés de la sphère économique et financière internationale, lors de plusieurs sessions de haut niveau adressées aux ministres des Finances et aux gouverneurs des banques centrales.

L'Angola est membre de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international depuis 1989 et, ces dernières années, a consolidé ses relations avec ces institutions grâce à des programmes spécifiques visant à améliorer la gestion et la consolidation des comptes nationaux, à renforcer les mécanismes d'investissement et à promouvoir la croissance économique et sociale du pays.

Réunions du GBM et du FMI

Les réunions de la Banque mondiale et du FMI sont annuelles et réunissent des représentants des gouvernements, des banques centrales, du secteur privé et de la société civile pour discuter de questions liées à l'économie mondiale, à l'éradication de la pauvreté et au développement.

Outre la réunion, qui se tient généralement en alternance en octobre de chaque année (deux éditions consécutives aux États-Unis et une dans un pays membre), les deux institutions organisent également les Réunions de printemps, qui se tiennent chaque année en avril à Washington.

Les objectifs de ces réunions annuelles comprennent également la promotion de la coopération économique et du commerce international, de l'emploi et de la stabilité des taux de change en fournissant des ressources financières aux pays membres pour les aider à équilibrer leurs balances des paiements.

Créé en 1944 lors de la Conférence de Bretton Woods et ayant débuté ses activités en 1945, lorsque 29 pays ont signé l'accord fondateur de l'organisation internationale, le FMI compte actuellement 189 membres.

Le Groupe de la Banque mondiale, qui soutient également les efforts de l'Angola pour réduire la pauvreté et promouvoir la croissance économique, est une agence financière internationale du système des Nations Unies, initialement créée en 1944 pour aider les économies détruites par la Seconde Guerre mondiale.

Basé à Washington, le Groupe de la Banque mondiale est chargé d'accorder des prêts aux pays pauvres et émergents pour accélérer leur croissance et leur développement, ainsi que de fournir un soutien sur les questions liées aux politiques économiques.