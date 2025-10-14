Dakar — Le Cap-Vert est entré dans l'histoire du football africain et mondial en obtenant ce lundi sa première qualification à une phase finale de la Coupe du monde.

Les Requins bleus ont battu l'Eswatini (ex-Swaziland), 3 buts à 0, à Praia, la capitale du Cap-Vert. Les deux équipes participaient à la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Tenu en échec pendant toute la première période (0-0), le Cap-Vert va rectifier le tir au début de la seconde période, ce qui a permis à Dailon Livramento de marquer le premier but de cette rencontre à la 48e mn.

Willy Semedo (54e) et Ianique dos Santos Tavares, dit Stopira (91e), vont définitivement sceller la qualification historique de l'équipe cap-verdienne à une phase finale de la Coupe du monde.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il y a un peu plus de dix ans, le Cap-Vert, un pays insulaire situé dans le nord-ouest de l'Afrique, se qualifiait pour la première fois à une phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football.

Pour réaliser cet exploit, les Requins bleus avaient éliminé les Bafana Bafana d'Afrique du Sud, des habitués de la CAN et de la Coupe du monde. Depuis lors, ils ne cessent d'impressionner le public africain, avec des performances solides et convaincantes.

Qualifié pour la phase finale de la CAN suivante, celle de 2015, qui a eu lieu en Guinée équatoriale, le Cap-Vert revient plus fort à l'édition de 2021, au Cameroun. Aux huitièmes de finale, il est éliminé par le Sénégal, qui remporte son premier trophée continental.

En quatre participations sans interruption aux phases finales de la CAN, le Cap-Vert réalise une très belle performance lors de la 34e édition, en Côte d'Ivoire, en terminant premier du groupe B, devant l'Égypte. Il accède aux quarts de finale puis est éliminé par l'Afrique du Sud, 2 tirs au but à 1. C'est la meilleure performance des Requins bleus dans l'histoire du football africain.

Éliminés des qualifications de la prochaine Coupe d'Afrique des nations (Maroc 2025), les Cap-Verdiens ont pourtant fait sensation en obtenant un ticket de qualification pour la Coupe du monde. Un exploit, malgré l'échec aux éliminatoires de la CAN 2025.

Le Cap-Vert devient le 14e pays africain à prendre part à une phase finale de la Coupe du monde.

En Afrique, le Cameroun détient le record des participations aux phases finales de la compétition mondiale : il a pris part à huit éditions.

L'Égypte, la nation la plus titrée en Afrique, avec sept trophées, est le premier pays africain à avoir participé à la Coupe du monde.

Voici la liste des 13 pays d'Afrique ayant déjà joué la phase finale du Mondial de football :