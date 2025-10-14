Afrique: Le Cap-Vert est qualifié pour la Coupe du Monde de la FIFA 26™

Pour la première fois de son histoire, le Cap-Vert participera à une Coupe du Monde la FIFA™. À Praia, les Requins Bleus ont bouclé leur campagne qualificative en beauté. Dominateurs face à Eswatini (3-0), ils ont validé leur billet avec panache, portés par Livramento, Willy Semedo et le vétéran Stopira.

Cabo Verde 3-0 Eswatini

Buts : Livramento (48e), W. Semedo (55e), Stopira (90e)

Poussés jusque dans leurs retranchements par le Cameroun tout au long des qualifications, les Requins Bleus ont choisi la manière pour conclure. Bousculés par un vent tourbillonnant en première période, les hommes de Bubista ont trouvé la faille au retour des vestiaires : Dailon Livramento a ouvert le score à bout portant après un centre de Yannick Semedo mal dégagé.

Portés par un public incandescent à l'Estadio Nacional de Cabo Verde, les locaux ont continué à pousser. Après une frappe de Jamiro Monteiro sur la barre, Willy Semedo a doublé la mise de près, reprenant un ballon remis dans l'axe par Ryan Mendes. La fête s'est parachevée dans les arrêts de jeu, lorsque Stopira, 37 ans, entré en jeu en fin de match, a signé le troisième but. Un symbole fort pour ce vétéran, apparu pour la première fois en sélection en... 2008.

Maurice 0-0 Libye

Maurice et la Libye se quittent dos à dos après un nul vierge sans enjeu entre deux formations déjà éliminées. Les Chevaliers de la Méditerranée, plus entreprenants, se sont heurtés à la détermination des locaux. Ezzeddin El Maremi a frôlé l'ouverture du score d'une tête en première période, puis le remplaçant Husain Taqtaq a vu sa volée raser le poteau. Rien n'y a fait : la Libye boucle sa campagne à la troisième place du Groupe D, Maurice à la cinquième.

Cameroun 0-0 Angola

Le Cameroun devra patienter. Tenus en échec par l'Angola, les Lions Indomptables ont vu leurs espoirs de qualification automatique s'envoler. Les hommes de Marc Brys se sont pourtant créés les meilleures occasions : Nouhou Tolo a trouvé les bras du gardien Marques après un service de Nagida, puis Arthur Avom a manqué le cadre de peu. En face, Onana a sauvé les siens face à Chico Banza avant que Mabululu ne trouve deux fois les montants. Les Camerounais devront attendre les autres résultats pour savoir s'ils verront la suite.

Lesotho 1-0 Zimbabwe

But : Kalake (90e+3)

Le miracle est venu du banc. Dans un match fermé, Hlompho Kalake a offert la victoire au Lesotho d'une frappe splendide dans les arrêts de jeu. Avant cela, Emmanuel Jalai avait manqué de peu pour le Zimbabwe, tandis que Mphale Mphalaole butait sur Takwara. Le défenseur Mkhwanazi a sauvé son camp sur la ligne, avant que Kalake ne libère tout un peuple d'une frappe limpide depuis l'extérieur de la surface.