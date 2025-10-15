Le chef de l'opposition kényane Raila Odinga est décédé mercredi 15 octobre au matin dans le sud de l'Inde, après avoir perdu connaissance lors d'une promenade, a-t-on appris auprès de la police indienne. Il avait 80 ans. « La mort est confirmée, a déclaré à l'AFP un responsable de la police du district d'Ernakumam, Krishnan M. Il se promenait avec sa sœur, sa fille et son médecin lorsqu'il s'est écroulé [...] Il a été conduit dans un hôpital où il a été déclaré mort. »

Un porte-parole du Sreedhareeyam Ayurvedic Eye Hospital a confirmé son décès mercredi lors d'une promenade matinale. « Il a soudain été victime de difficultés respiratoires et s'est effondré », a rapporté ce porte-parole sous couvert d'anonymat à l'AFP. « Malgré les efforts répétés des médecins, son état s'est aggravé et il n'a pas pu être sauvé », a-t-il ajouté.

Né le 7 janvier 1945, Raila Odinga était une des figures de l'opposition kényane, plusieurs fois emprisonné ou contraint à l'exil sous la présidence autocratique de Daniel Arap Moi (1978-2002). Longtemps député, plusieurs fois candidat malheureux à l'élection présidentielle kényane, M. Odinga a été Premier ministre de 2008 à 2013.