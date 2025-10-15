Kenya: Décès de Raila Odinga, figure historique de l'opposition et ancien Premier ministre 

Le Kenya est en deuil. La Nation et le continent africain pleurent la disparition de Raila Odinga , figure emblématique de l'opposition et ancien Premier ministre, décédé ce mercredi matin à l'âge de 80 ans. L'annonce a été faite depuis le sud de l'Inde, où il se trouvait. D’après les informations de l'AFP, relayées par les autorités indiennes, M. Odinga est décédé après avoir été victime d'un malaise lors d’une promenade matinale.

Les circonstances du décès

Le drame s'est produit dans le district d' Ernakumam , dans le sud de l'Inde. Selon la police locale, l'ancien Premier ministre kényan « se promenait avec sa sœur, sa fille et son médecin lorsqu'il s'est écroulé ». Il a été transporté d'urgence vers un hôpital proche, où il a malheureusement été déclaré mort.

Un porte-parole du Sreedhareeyam Ayurvedic Eye Hospital, où M. Odinga séjournait, a confirmé son décès, rapportant à l'AFP qu'il avait « soudain été victime de difficultés respiratoires et s'est effondré ». Malgré les efforts des équipes médicales, son état s'est rapidement aggravé.

Un parcours politique hors normes

Né le 7 janvier 1945, Raila Odinga était un pilier de la politique kényane. Il a passé une partie de sa vie à se battre pour la démocratie, subissant plusieurs emprisonnements ou contraintes à l'exil sous la présidence autoritaire de Daniel Arap Moi.

Député de longue date, il a été Premier ministre du Kenya entre 2008 et 2013. Cinq fois candidat malheureux à la présidentielle, y compris lors du dernier scrutin de 2022 où il avait été battu de peu par William Ruto . Malgré des dénonciations de fraudes à l'époque, il s’était depuis rapproché du président Ruto , qui l'avait notamment soutenu pour le poste de président de la Commission de l'Union africaine.

Vague d'hommages panafricains

Le président kényan William Ruto a ouvert le bal des hommages en saluant, via son compte X, Raila Odinga comme « le dirigeant le plus important de notre expérience démocratique ». Le chef de l'État a souligné qu' Odinga était un « artisan de paix qui a toujours placé le pays au premier plan », une figure ayant façonné le Kenya par son « leadership et sa vision » et l'a qualifié de « patriote, panafricaniste et homme d'État mondial ». Le Président Ruto a conclu en confiant avoir perdu un « grand frère, un mentor, un confident et un patriote altruiste ».

Dans la foulée, les hommages de la communauté internationale ont afflué. Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a exprimé sur X ses « sincères condoléances » au nom de son gouvernement. Le président djiboutien, Ismail Omar Guelleh , a rendu hommage à un « leader visionnaire ». David Maraga , ancien président de la Cour suprême du Kenya, s'est dit « choqué » par la nouvelle, affirmant sur X qu' Odinga était « un patriote, un panafricaniste, un démocrate et un leader qui a apporté une contribution significative à la démocratie au Kenya et en Afrique ».

La disparition de Raila Odinga laisse un vide immense sur la scène politique kényane et régionale.