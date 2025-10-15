Afrique: Mondial 2026 - Ces cinq histoires qui ont marqué les éliminatoires africaines

Les éliminatoires pour la prochaine Coupe du monde en Zone Afrique se sont clôturées ce mardi 14 octobre. Pendant deux ans, les sélections du continent ont tenté d'arracher les 9 tickets directs et les quatre places de barragistes. Des hauts et des bas, des joies et des peines, des surprises, des déceptions... RFI vous propose de revenir sur cinq histoires marquantes dans ces éliminatoires.

La qualification de l'Afrique du Sud a failli tourner à la tragi-comédie. Teboho Mokoena, pilier des Mamelodi Sundowns et pièce maîtresse des Bafana Bafana, est aligné lors du match face au Lesotho alors qu'il était suspendu. La sanction de la CAF est immédiate: trois points retirés sur tapis vert. Brutalement reléguée à la deuxième place de son groupe, la sélection sud-africaine voit son rêve de Mondial vaciller. Mais portée par un sursaut d'orgueil collectif, elle s'impose lors de la dernière journée face au Rwanda (3-0) et décroche in extremis la qualification directe. Ouf ! Après la Coupe du monde des clubs avec Mamelodi, Teboho Mokoena verra le Mondial avec les Bafana Bafana.

Un Amoura de Fennec

Lui aussi a vécu des montagnes russes sur 90 minutes. Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit un quadruplé avec le Gabon lors de la 9e journée contre la Gambie, mais l'attaquant de l'OM a été exclu en toute fin de rencontre, laissant ses coéquipiers à dix et orphelins de leur buteur pour le dernier match sans incidence heureusement finalement. Aubame termine ces éliminatoires avec sept réalisations, soit trois de moins que le meilleur buteur des qualifications, l'Algérien Mohamed Amoura. L'attaquant du FC Lugano s'est imposé comme la grande révélation des Fennecs avec 10 buts inscrits. Son doublé face à l'Ouganda et surtout son triplé contre le Mozambique ont fait de lui l'homme clé de l'Algérie pendant ces qualifications devant la star Ryad Mahrez.

De LinkedIn à l'Amérique

C'est avec l'Algérie que le fils de Zinedine Zidane, Luca a décidé de lancer sa carrière internationale. Le gardien de 27 ans, formé au Real Madrid, a été titularisé lors du match face à l'Ouganda à Alger. Une rencontre qui n'était pas décisive pour les Fennecs, mais qui a permis à Luca Zidane de s'illustrer et de viser, pourquoi pas, une place de titulaire pour la CAN marocaine.

S'il y a une histoire qui résume la magie de ces éliminatoires, c'est bien celle de Roberto Lopes. Né en Irlande, ce solide défenseur n'aurait sans doute jamais porté le maillot du Cap-Vert sans un message inattendu reçu sur LinkedIn en 2019, envoyé par un dirigeant de la Fédération cap-verdienne. Cinq ans plus tard, Lopes s'est imposé comme un leader de la défense des Requins bleus qui voguent vers les eaux américaines.